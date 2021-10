La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha hablado abiertamente de cómo se encuentra su corazón tras poner fin a su relación con el periodista.

Hace unas semanas, Alba Carrillo hacía público a través de una foto en sus redes sociales que volvía a estar soltera. La relación entre la colaboradora de ‘Sálvame’ y Santi Burgoa llegaba a su fin después de dos años después de que ambos tomaran la decisión de continuar con sus vidas por caminos separados. Ha sido ahora cuando la hija de Lucía Pariente ha hablado acerca de cómo se encuentra su corazón tras este nuevo desencanto amoroso.

Alba Carrillo está pasando por un difícil momento a raíz del paso de su madre por ‘Secret Story’ y los múltiples frentes en los que se ha visto envuelta debido a su defensa a ultranza. La colaboradora de televisión ha explicado en ‘Ya es mediodía’ que tiene muchos asuntos a los que hacer frente y reconoce que no sabía explicar cómo se encuentra su corazón en estos momentos. «Está sin dormir, pero no de amor… de movidas. Tengo mucha plancha», explicaba entre risas para intentar quitarle hierro al asunto.

De la misma forma, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha insistido en que la ruptura con el periodista no fue una sorpresa puesto que su relación estuvo llena de idas y venidas a raíz de las continuas discusiones que habían protagonizado durante el pasado verano. Aunque espera mantener una estrecha amistad con Santi Burgoa en un futuro próximo, ahora solo espera que llegue la calma a su vida. Hasta entonces, la joven no se siente preparada y admite que «estoy enfadada». De la misma forma, hace unas semanas reconocía que la separación había sido de mutuo acuerdo y ambos habían tomado la decisión de seguir sus vidas por caminos separados.

Lo cierto es que Alba Carrillo no pasa por su mejor momento. Así mismo lo explicó ella tan solo unos días después de publicar que volvía de nuevo a vivir una etapa de soltería y no dudaba en confesar alguna que otra frase lapidaria con las que dejaba claro que estaba sufriendo. «Prefiero perder un novio a perder un riñón», «El amor es una patraña», decía.

Santi Burgoa, una persona muy importante para Alba Carrillo

“Le quiero muchísimo, es una persona muy importante, lo ha sido y espero que lo siga siendo. Ahora mismo estoy un poco enfadada, sino no lo hubiéramos dejado, pero en cuanto podamos hablar, normalizaremos y va a ser una persona importante en mi vida. Le agradezco muchísimas cosas, pero en la vida las cosas cambian y no pasa nada, hay que evolucionar como pareja, pero no como personas”, sentenciaba.

El pasado martes, Alba Carrillo abandonaba las instalaciones de Mediaset después de protagonizar un fuerte encontronazo con Miguel Frigenti y Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero. La colaboradora se marchaba indignada y, en caliente, hacía un directo en sus redes sociales para explicar los motivos por los que había decidido volverse a casa. En su explicación, la hija de Lucía Pariente se quejaba del trato que había recibido y reconocía que llegaba a entender la mala audiencia que estaba teniendo ‘Secret Story’.