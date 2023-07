En SEMANA, la romántica boda de Edurne y David de Gea: todas las fotos

Edurne y David De Gea todavía tienen resaca emocional. Aunque ambos eran conscientes de lo rápido que iba a pasar su boda, jamás imaginaron el sabor de boca tan dulce que les iba a dejar su enlace. "Todo ha sido perfecto", dice la artista cuando se le pregunta por cómo ha salido todo tras intensos meses de preparativos. Imágenes muy especiales de un 'sí, quiero' en Menorca que podrás ver en SEMANA a partir de este miércoles y que dejan ver el cónclave de famosos en el que se ha convertido la isla. La pareja ha elegido el paraje natural de las canteras de Líthica Pedreres de S' Hostal', a las afueras de Ciudadela, para sellar su historia de amor, y lo han hecho cuidando cada detalle.

Todos los detalles de la boda de Edurne y David De Gea, en el nuevo número de SEMANA

No solo de la ceremonia y la posterior cena con la que han deleitado a sus invitados, sino también de la fiesta de preboda en la que reunieron a todos aquellos que se quisieron acompañarles un día antes de la boda. Allí alrededor de 80 personas, entre los que había familia y amigos, tuvieron un primer contacto y disfrutaron junto a los novios y su pequeña de dos años, la cual 'robó' el corazón a todos los presentes. Fue ella precisamente la que llevó las alianzas en la ceremonia, 'misión' que ambos tenían claro que querían para ella, a pesar de su corta edad.

Rodeados de rostros conocidos como Risto Mejide junto a su novia, Natalia Almarcha, Dani Martínez o Santi Millán, lo cierto es que Edurne se sintió profundamente acompañada. De sobra es conocida la exquisita relación que mantiene con sus compañeros de trabajo de 'Got Talent', por lo que nadie dudó de la presencia de todos ellos. Por esta razón, ha llamado la atención de la ausencia de Paula Echevarría, con quien se lleva de maravilla, pero quien finalmente no acudió a la boda. Todos ellos, al igual que el resto de invitados, se quedaron boquiabiertos al ver a Edurne aparecer vestida de novia, diseño nupcial de Elie Saab, que, por cierto, le sentaba de maravilla, tal y como podrás ver en el interior de la revista. Él, por su parte, apostó por un traje color verde, lo que deja claro que quería arriesgar y salirse de lo común en cuanto al estilo del novio.

Felices por la emoción desbordante de aquel día, Edurne ha desvelado algunos detalles de lo vivido entre amigos. No quiere esconder que tanto ella como su ya marido, David De Gea, no pudieron reprimir las lágrimas en su gran día, lo que deja ver la ilusión que hacía a ambos convertirse en marido y mujer. Para ellos la distancia no ha sido un problema, prueba de ello, que hayan querido dar este paso al frente. Aunque este reportaje no es lo único que podrás ver en SEMANA desde este miércoles y es que una vez más venimos cargados de exclusivas.

Si corres a tu quiosco y adquieres el último número de tu revista podrás ser testigo de nuevas informaciones como el punto en el que se encuentra la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, "entre quienes hay un claro distanciamiento" y el nuevo amor de Lara Dibildos. Este medio te cuenta todos los detalles de quién es él, un romance que dará mucho que hablar y que supone una gran ilusión para la actriz meses después de perder a su madre.

