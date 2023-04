Alessandro Lequio y Ana Obregón llevan días en el foco mediático después de que SEMANA publicara que la actriz se había convertido en madre de una niña a sus 68 años por gestación subrogada. Eso los ha convertido en protagonistas del nuevo número de tu revista favorita de corazón. El italiano ha sido el principal afectado con este bombazo, y se ha demostrado que su relación no es tan buena como en un principio parecía ser.

El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' está sobrepasado

Aunque solo fueron pareja durante cuatro años, Alessandro Lequio y Ana Obregón aprendieron a ser buenos 'ex' por el bien de su hijo, Álex Lequio, que falleció en mayo de 2020, en plena pandemia, después de dos años de incansable lucha contra un cáncer. Ahora ese buen rollo se podría ver en peligro después de lo ocurrido en las últimas semanas. Lee en SEMANA toda la información acerca de cómo está viviendo el italiano la polémica generada tras la noticia de la maternidad de la actriz.

De hecho, Alessandro está sobrepasado con toda este polémica que ha generado la decisión de Ana Obregón de ser madre de una niña recién nacida. Tanto es así que no ha dudado en 'romper' con la actriz de 'Ana y los siete'. No hay que olvidar las palabras que ha dicho: "Me estoy enterando ahora de cosas de las que no estaba al tanto". Esto demuestra que está enfadado. Pero desde este miércoles podrás leer en SEMANA los testimonios de personas cercanas al círculo del italiano que no hacen más que recalcar que está "fastidiado y preocupado".

Luis Miguel y Paloma Cuevas, vacaciones en familia

Viene un número cargado de actualidad. Entre las exclusivas que trae SEMANA, una de las más sorprendentes la vuelven a protagonizar Luis Miguel y Paloma Cuevas, que llevan meses disfrutando de su amor. Tanto es así que siempre que sus respectivas agendas profesionales se lo permiten, hacen planes románticos o en familia. En SEMANA podrás ver desde este miércoles las fotos exclusivas de sus primeras vacaciones en familia. El cantante ha invitado a la diseñadora y a sus hijas a pasar la Semana Santa en su lujosa villa marbellí. En el interior de tu revista favorita de corazón podrás ver cómo fue la llegada al aeropuerto y la subida al jet privado que los llevó hasta el sur.