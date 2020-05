Clemente Lequio, único hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte, ha querido despedirse de su hermano, Álex Lequio, tras la triste noticia de su fallecimiento tras una larga lucha contra el cáncer. A pesar de que siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano y apenas ha aparecido en la vida pública, Clemente ha querido reaparecer para dar el último adiós a su hermano. Lo ha hecho con un emotivo mensaje tras conocer el fallecimiento de su hermano pequeño.

Clemente le ha enviado un emotivo mensaje junto a varias fotografías

“Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted”. Este era su último mensaje. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo», ha comenzado diciendo junto a una batería de fotografías familiares. Clemente ha querido mostrar su fortaleza en estos momentos tan complicados y ha asegurado que «algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado«.

A pesar de que los hermanos han estado un tiempo distantes, cuando Álex Lequio comenzó a recibir el primer tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, Clemente acudió a visitarlo. Esto supuso una feliz noticia, ya que esta visita confirmaba la buena relación que mantenían, algo que no siempre ha sido así por parte de los dos hermanos. En aquella época, Clemente se encontraba viviendo en Miami por motivos profesionales y no dudó ni un momento en desplazarse hasta la ciudad de los rascacielos para estar al lado de su hermano en estos momentos tan duros.

La relación de Álex y Clemente ha estado marcada por los vaivenes

Esto supuso un antes y un después en su relación, ya que hubo un tiempo en el que se mantuvieron distantes por las tiranteces entre sus madres, Antonia Dell’Atte y Ana Obregón. De todos es conocida que la relación de las dos mujeres no era buena y con continuos ataques en los medios de comunicación. Además, cada uno vivía en un país lo que hacía más complicada su relación. El lazo entre ellos era cada vez más distante hasta la llegada de la adolescencia, cuando reflexionaron sobre esta situación y donde además, sus madres, se reconciliaron de manera pública. De hecho, en algunos actos públicos se han regalado bonitas palabras el uno al otro.

Una de estas últimas declaraciones amistosas tuvo lugar en 2016, cuando Clemente acudía a un desfile en Madrid. Fue cuando le preguntaron si como hermano le gustaría tener más relación con Ginevra, la hija pequeña de Alessandro Lequio con María Palacios, que la que ha tenido con Álex, Clemente no dudó en responder: «La gente cree que hemos estados muy alejados o que no nos hemos llevado bien durante mucho tiempo y esto no es verdad. Mi hermano y yo nos llevamos fenomenal y nos vemos a menudo, solo que la gente no lo sabe. El tiempo cura las heridas y ahora las relaciones han mejorado». Y añadió: «Mi hermano es un personaje espectacular, fantástico, lo adoro, un chico inteligente, listo, sabio, muy buena persona…».

Desde los últimos años la relación entre ambos ha ido mejorando y la prueba definitiva fue cuando Clemente se desplazó desde Miami hasta Nueva York para apoyar a Álex Lequio durante las primeras semanas en las que estaba recibiendo el tratamiento. A pesar de que su relación ha mejorado con los años, en su última publicación ha querido asegurar que han perdido mucho tiempo y que espera poder recuperarlo cuando la próxima vez se reencuentren. Porque el joven tiene claro que en un futuro lo harán.

Álex Lequio ha fallecido en el hospital de Barcelona

Álex Lequio luchó hasta el último instante y jamás tiró la toalla en su infatigable batalla contra el cáncer. Sin embargo, el joven no ha podido superar la enfermedad y ha fallecido a los 27 años. Se encontraba desde hacía aproximadamente dos meses en el Hospital de Barcelona, pues tanto él como sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, se habían trasladado a la ciudad condal para que Álex continuara allí con el tratamiento que le ayudara a vencer el cáncer que le fue detectado hace más de dos años. Estaba rodeado de sus padres, de su pareja y de otros miembros de la familia como sus tías, quienes han estado a su lado hasta el último momento. Una pérdida que les ha dejado desolados. Ni Ana Obregón ni tampoco Alessandro Lequio se separaban de su hijo desde hacía algunas semanas y ambos estaban volcados al cien por cien en Álex durante su ingreso hospitalario.