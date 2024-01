La denuncia de Emma García: "Me llegaron a preguntar si había hecho cine porno"

Son muchos los rostros conocidos que acusan una suplantación de identidad a través de las redes sociales. Su imagen se adopta sin su consentimiento para realizar estafas y fraudes. La última que ha confesado haber sido víctima de estas malas prácticas ha sido Emma García. Además, la presentadora ha confesado que su imagen ha circulado por una web de contenido pornográfico.

"El fin de semana pasado mi compañero cámara me dijo que estaban utilizando mi imagen en una red social. No tenía ni idea. Esto pasa, pero si no estás en esa red igual no te enteras. Fue ahí cuando me avisaron". La guipuzcoana ha reconocido que tenía intención de ponerlo en manos de la policía, pero quitaron su foto al día siguiente. "Yo tengo que decir que no denuncié porque me dijeron que ya habían cambiado de imagen y habían puesto a otra persona. Lo hacen muy bien porque cuando te enteras ya han cambiado la imagen". En el programa han debatido sobre este tema y Emma García ha terminado explicando la indiscreta cuestión que le hicieron en su momento. "A mí me llegaron a preguntar si había hecho cine porno". Todo a consecuencia de que su imagen apareció en una web especializada en contenido para adultos. Habían puesto su cara sobre el cuerpo desnudo de una chica.

Emma García y otros famosos víctimas de estafas en las redes sociales

Las estafas que circulan por las redes no cesan y en los últimos años hemos sido testigos de cómo muchos rostros conocidos han sido víctimas de las mismas. Cristina Pedroche, que cuenta con tres millones de seguidores en Instagram, ha reconocido en distintas ocasiones sentirse "impotente" por estas acciones. "Están usando mi imagen sin mi consentimiento y por mucho que les denuncie se crean otra cuenta a la hora. Debería haber un límite y un castigo para este tipo de cosas", afirmaba la presentadora el verano pasado. Yola Berrocal también alertaba a sus seguidores hace unos meses que le habían robado su cuenta de WhatsApp y estaban pidiendo dinero en su nombre.

Una de las influencers más destacadas de nuestro país, Paula Echevarría, con 3,6 millones de fans en Instagram, ha acusado malas prácticas en distintas ocasiones. En una de ellas avisaba a sus seguidores que los delincuentes estaba solicitando dinero a través de una cuenta que llevaba por nombre "de apoyo a Paula" y subrayaba que se trataba de un fraude. "Aunque creo que ya no hay nadie que caiga en este tipo de mentira, pero por si acaso, ¡ESTAFA! No hagáis caso a nadie que os escriba en mi nombre. Y mucho menos pidiendo dinero". Mientras que unas fotos creadas a través de Inteligencia Artificial de Rosalía en las que aparecía desnuda fueron muy sonadas en su momento. Una publicación que la artista denunció de forma inmediata.