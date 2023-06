Tras meses de disputas a través de sus respectivos abogados, este miércoles 14 de junio a las 9:00 horas por fin tendrá lugar el esperado cara a cara en los juzgados entre Elena Tablada y Javier Ungría. por la guarda y custodia de su única hija en común, Camila. Lo que parecía un cuento de hadas se ha acabado convirtiendo en un enfrentamiento por ambas partes y que, en vista de los últimos acontecimientos, parece estar muy lejos de tener un final feliz. SEMANA adelanta en exclusiva todos los detalles de este juicio que parece ser el inicio de una turbulenta historia.

"Elena lo único que quiere es que sus hijas se sigan criando con la misma calidad de vida", nos dicen a SEMANA fuentes del entorno de Tablada

"Me han engañado mucho en este último tiempo", aseguraba hace tan solo unas semanas Elena Tablada. Sus palabras expresaban decepción y cierto resentimiento hacia una relación que terminó el pasado verano. Una relación que supuestamente había finalizado en buenos términos, pero que ahora, con el paso del tiempo, ha terminado de la peor manera. En un primer momento, la madre de la primera hija de David Bisbal dio la cara por quien creía era su gran amor, pero poco a poco ha ido descubriendo que "él no era el hombre que parecía ser", tal y como nos deslizan a SEMANA. Su círculo de confianza asegura a nuestra revista que la diseñadora "ha estado mucho tiempo aguantando una difícil convivencia" y que ha sido una vez finalizada la relación cuando, a base de pruebas y testimonios, "se ha dado cuenta de la doble vida que ha llevado durante todo este tiempo su exmarido".

Nuestra revista se ha puesto en contacto con la diseñadora, que ha declinado entrar en detalles sobre estos asuntos. Únicamente se ha limitado a decir que se encuentra “triste” y “desolada” ante la posibilidad de que muchas de estas actitudes afecten a la persona que tienen en común. Y es que ahora ambos batallan en los tribunales por un tema totalmente diferente: el bienestar de su pequeña. Javier Ungría considera muchas de las acusaciones de Elena se deben a una estrategia de su ex. Ella, por su parte, tiene claro su objetivo. "No voy a luchar por nada. Luchar es solo una palabra. Yo solo quiero lo mejor para mis hijas", aclaraba recientemente. La hispanocubana no pide absolutamente nada para ella, es más, según nos dicen "ha rechazado cualquier tipo de compensación que le pudiera pertenecer y lo único que quiere es que sus hijas se sigan criando con la misma calidad de vida que con la que se han criado hasta ahora".

"Este hombre ha trastocado su estabilidad", aseguran a esta revista

“Este señor ha vivido seis años gratis en la casa de David Bisbal. Antes Elena no tenía problemas económicos y este hombre ha trastocado su estabilidad para criar a sus hijas”, nos asegura otra persona del entorno de ambos. El origen del conflicto se centraría en este último aspecto. En el económico. El empresario pide, además de la custodia compartida, una mensualidad que rondaría en torno a los 500 euros. Unas exigencias por las que Elena "piensa luchar con todas sus fuerzas", tal y como nos deslizan.

“Las conversaciones que Javier mantiene con ella son horribles. Faltas de respeto y acusaciones sin fundamentos son el pan diario de Elena estos últimos meses”, nos cuentan también sobre de la relación actual de ambos. Es "una guerra sin cuartel que parece que no vaya a tener una solución" a corto plazo. Según ha podido tener acceso SEMANA, el empresario ha añadido en la demanda por la custodia de la menor determinadas informaciones sobre el nivel de vida de la empresaria para justificar, según él, su alto nivel de vida. “Todo lo hace para desprestigiar a Elena”, nos cuentan.

SEMANA se ha puesto en contacto con Javier Ungría para contrastar con él las informaciones sobre el juicio que tiene pendiente con Tablada y su respuesta ha sido tajante: "Me han llamado 800 veces por este tema y, como comprenderás, con lo que queda ya para el juicio no voy a comentar nada", zanja.