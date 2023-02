El sorprendente vídeo de José Luis Martínez-Almeida hablando a toda velocidad: así usa 'la táctica del opositor'

José Luis Martínez-Almeida tiene una increíble habilidad no solo para la vida política, también para dictar discursos en tiempo récord. Este lunes, el alcalde de Madrid ha sorprendido a muchos al hablar a una velocidad de vértigo durante el Pleno del Ayuntamiento. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid y aspirante a la alcaldía, quería que le contase en tres minutos todo lo que ha hecho durante esta legislatura y él, ni corto ni perezoso, ha tirado de la llamada "táctica del opositor". Así, en menos de tres minutos para dar respuesta al desafío de Maestre de revelar los logros que ha conseguido en su cargo. No se pierda el vídeo para ver el vertiginoso ritmo de su discurso.

Vídeo: Twitter

El político demostró que se apaña de maravilla cuando el tiempo apremia. Apenas le bastaron 2 minutos y 57 segundos para exponer sus argumentos ritmo supersónico. Y ante la mirada atónita de quienes lo escuchaban. Incluida Rita Maestre, claro, que no tuvo por menos que esbozar una sonrisa. Almeida ya había avisado previamente: "Sí, señora Maestre, mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas tres minutos es muy complicado resumir, con lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para que pueda darle todos los datos que demuestran la evolución a positivo y transformación de la ciudad de Madrid".

Tras esta divertida anécdota, Almeida explicó en su perfil de Twitter el motivo de sus frenéticas palabras: "Rita Maestre quería que le contase en tres minutos todo lo que hemos hecho durante esta legislatura. He tirado de la táctica del opositor". Curiosamente, el regidor no fue el único que durante la jornada le dio por hablar deprisa. Poco después de su intervención, Concha Chapa, concejal de los distritos de Villaverde y Vallecas, se vio apurada de tiempo quiso a emular a Almeida. Pero no le salió igual de bien.

El vídeo de Almeida soltando palabras a la misma velocidad que una metralleta lanza proyectiles, y que ha compartido el propio alcalde en sus redes sociales, acumula ya más de 955.000 visualizaciones.