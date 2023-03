El sensual vídeo de Fabiola Martínez emulando a Shakira

Fabiola Martínez está viviendo una segunda juventud después de que anunciase su separación de Bertín Osborne. Está centrada en ella misma y sus hijos y también es disfrutar de las pequeñas cosas. La venezolana ha demostrado en más de una ocasión que está a la última y sigue todas las nuevas tendencias. A este respecto, la ex del cantante ha publicado un sugerente vídeo en el que aparece bailando al ritmo de Shakira.

Vídeo: TikTok Fabiola Martínez

Fabiola Martínez aterrizó en TikTok hace un tiempo y desde entonces no ha dudado en sumarse a todas las tendencias y challenges de la red social de moda. Con un atuendo deportivo, la venezolana se ha desmelenado y se ha puesto a bailar dándolo todo con la nueva canción de Shakira con Karol G, "TQG". Siguiendo uno a uno todos los pasos, lo ha dado todo con la coreografía que es más que sugerente. Como era de esperar, los comentarios no se han hecho de esperar. Los usuarios de esta red social han aplaudido y criticado a partes iguales el vídeo de la ex del cantante. Hay quienes indican que Fabiola está en su mejor momento y aplauden que se atreva a hacer el baile. Y hay quien opina que no entienden esa actitud. Sea como fuere, lo cierto es que el vídeo acumula cerca de 100.000 reproducciones.

Nada más separarse, Fabiola Martínez reconoció que al estar con Bertín Osborne se había olvidado completamente de ella. Por eso, ahora ha encaminado su vida de una manera diferente puesto que está enfocada en no quedarse de brazos cruzados y disfrutar más de la vida. Está viviendo una segunda juventud y no le tiene miedo a nada. Hay que recordar que nada separarse lo celebró haciéndose dos tatuajes, algo que jamás hubiera hecho tiempo atrás.

El single de Shakira con el que vuelve a hablar de Piqué

Shakira ha sacado un nuevo single y en esta ocasión se trata de una colaboración con Karol G. El tema, 'TQG', las iniciales de "te quedó grande", es una clara declaración de intenciones en las que lanza nuevas pullas hacia Piqué. ''Verte con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Vi que tu novia me tiró. Pero eso no da ni rabia. Yo me río, yo me río",dice la barranquillera en la segunda estrofa. Una canción que ha batido récords y que se ha hecho viral en cuestión de horas. Tal y como reveló Karol G, fue la colombiana la que eligió las frases que quería cantar pues eran con las que más identificadas se sentía. La canción también es una carta abierta contra Anuel, el ex de la interprete de "Bichota".