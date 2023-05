El plan B de los colaboradores de 'Sálvame' tras el fin del programa

La noticia de la cancelación de 'Sálvame' ha sorprendido a todos. Mediaset ha tomado la decisión de poner fin a este programa después de 14 años en pantalla. El grupo presidido por Borja Prado continúa sus cambios de cara a la nueva temporada y no ha tenido dudas a la hora de fulminar al que, hasta hace poco, era uno de los buques insignia de la cadena. El programa de Telecinco se despedirá de la audiencia el próximo 16 de junio para siempre, tras 14 años ininterrumpidos en las tardes de la cadena principal de Mediaset.

Un inesperado final tras 14 años en antena

Durante estos años, han pasado por el plató de 'Sálvame' numerosos colaboradores de televisión. Muchos de ellos empezaron a la misma vez que el programa, por lo que ahora nos preguntamos qué va a ser de ellos tras el fin de este formato, que durante años ha sido de lo más exitosos. En SEMANA vamos a analizar el futuro que les espera a cada uno de ellos y si estará vinculado o no al mundo de la televisión.

Lydia Lozano es una de las caras más habituales de este programa. Es una de las más emblemáticas del programa. A sus 62 años podría tomar la decisión de jubilarse, ya que ella no hace otras apariciones en otros programas de televisión. 'Sálvame' es su único trabajo, por lo que podría haber sido una a las que más le ha afectado esta noticia. Eso sí, podría seguir vinculada al mundo de la televisión si quisiera seguir trabajando. No hay que olvidar que lleva toda la vida siendo colaboradora de tertulias en programas de corazón.

Podría encontrar hueco en otro programa de corazón

Jorge Javier Vázquez es otra de las caras habituales de este programa. Ha presentado 'Sálvame' desde que se puso en marcha el formato, allá en 2009. Su valía le ha permitido presentar más tarde otros formatos. Es uno de los que más seguridad tiene en cuanto a otras opciones de trabajo. En la actualidad también presenta la edición de 'Supervivientes', un formato al que le quedan todavía semanas en emisión.

Además, cabe destacar que tiene aún dos años de contrato con Mediaset: "Yo tengo contraro. Me quedan dos años. Supongo que sí que seguiré, pero lo que decidan, bien estará. Yo trabajo en television, la televisión no es mía", decía hace unos días en 'La matemática del espejo' de Carlos del Amor. Cuando ofreció estas declaraciones aún no se había conocido la rotunda y tajante decisión de Mediaset de cancelar 'Sálvame'.

El presentador de televisión tiene muchos proyectos entre manos

El presentador de Badalona tiene, además, otros trabajos fuera de la televisión. Ha escrito dos novelas, 'La vida iba en serio' y 'Último verano de junventud', y el libro 'Antes del olvido'. También tiene tablas para trabajar en teatro después de protagonizar varias obras: 'Iba en serio', 'Grandes éxitos' y Desmontando a Séneca'. Hace unos meses lanzó un podcast llamado 'Los burros de Fortunato', donde debaten sobre ciertos temas junto a Juan Sanguino, Isabel Vázquez, Paloma Rando y Carles Cuevas. Está claro que Jorge Javier Vázquez se ha buscado la vida mucho antes de conocer la cancelación del programa de Telecinco.