El nombre de Ana Soria y Enrique Ponce lleva sonando con fuerza desde la pasada semana que se confirmó su entrevista en 'El Hormiguero', el programa de las hormigas más famosas de nuestro país presentado por Pablo Motos. La joven almeriense y el torero han dado un paso al frente para defender con uñas y dientes su relación, que ha estado en el punto de mira desde que se conociera, en verano de 2020. Horas antes de sentarse en el plató de Antena 3, era Susanna Griso quien ha atacado a la joven. En 'Espejo Público' se han pronunciado sobre los pocos ingresos que actualmente tiene la pareja, uno de los motivos que le habrían llevado a sentarse en 'El Hormiguero'.

A pesar de que Pablo Motos no suele pagar a sus invitados, sí que es cierto que es un escaparate para que otros programas o cadenas te vean y puedas reinventarte. Los colaboradores del programa aseguraban que era la manera de abrir una puerta de cara a un futuro: "¿Qué estáis diciendo que tal vez vaya a 'El Desafío', por ejemplo, y Ana Soria se haga influencer?", ha preguntado Susanna Griso en tono de ironía. La popular presentadora ha dado la estocada final a la joven con esta demoledora frase: "Ana Soria que lleva 11 años intentando sacarse el título de abogada". Unas palabras que ha pronunciado sin nisiquiera pestañear.

Susanna Griso y Paloma Cuevas son íntimas amigas

No es de extrañar este zasca de Susanna Griso a la joven, pues la presentadora es íntima amiga de Paloma Cuevas, ex del torero. Ella asegura que la diseñadora es "una amiga vitamina". Siempre que sus agendas se lo permiten, ambas disfrutan de agradables planes como salir a comer y ponerse al día de todo lo que acontece en su día a día. Seguramente en una de esas quedadas habrán hablado de Enrique Ponce y su nueva relación con la joven. Por lo que no es de extrañar que Susanna Griso esté del lado de su íntima amiga tras su mediático divorcio y ahora aproveche para lanzar alguna que otra pulla contra la actual pareja del torero.

Ana Soria habla sobre sus estudios universitarios en Derecho

Durante estos años, mucho se ha hablado sobre la faceta profesional de Ana Soria. La joven está estudiando el Grado en Derecho y al comienzo de su relación con Enrique Ponce abandonó su beca de Erasmus para trasladar su expediente al campus de Almería, donde todavía está cursando sus estudios universitarios. Durante su charla con Pablo Motos, el presentador le preguntó si había retomado sus estudios, a lo que ella respondió: "Nunca lo he dejado, es mi gran ilusión y es a lo que voy a dedicarme, voy a ejercer porque es mi ilusión", explicaba sobre su futuro profesional.

Por su parte, Enrique Ponce también habló de la posibilidad de volver a los ruedos: "Ahora mismo no pienso en volver a torear, pero tampoco cierro la puerta. No haría una temporada entera, lo tengo claro, quizá hacer 10 corridas en plazas puntuales es algo que me ronda por la cabeza y que no descarto", ha explicado en el programa de las hormigas más famosas de nuestro país.