El padre de ‘El Yoyas’ estalla cuando le preguntan por su paradero

'Fiesta' vivió un momento de tensión en una de sus últimas conexiones en Telecinco . El programa mandó a un equipo a las inmediaciones de uno de los domicilios de la familia de Carlos Navarro 'El Yoyas'. Este sigue escondido tras estar siendo buscado por la policía desde hace más de 100 días. Este tendría que presentarse ante la justicia y no lo ha hecho desde el pasado 14 de noviembre cuando se solicitó su ingreso en prisión. Tenían información que apuntaba a que pudiera estar cerca porque le habían visto en numerosos establecimientos. Lo que no esperaban es que, al llegar a esta segunda residencia es la hostilidad con la que fueron recibidos por parte del padre de este. "Nos amedrentan para que nos vayamos", explicaban tras el encontronazo .

La reportera y el cámara ante lo que sucedía llamaron a los Mossos d'Esquadra que, tras llamar al telefonillo y no disponer de una orden judicial, tomaron nota de los movimientos que allí habían notado. Por la mañana comenzó la "guardia" del equipo de 'Fiesta' en esta casa. "Ya vemos dos perros que relacionamos con él y vemos un coche que no es el del padre de la familia" , desvelaban. Al descubrir que habían dos accesos diferentes al hogar deciden separarse y es cuando, de nuevo, ven movimiento: "Están todas subidas las persianas pero después comienzan a moverse" . Toni Castejon , portavoz de FEPOL Mossos, explicaba que, con todo lo que ya se había proporcionado a la policía, la investigación puede girar y dar nuevos resultados.

La reacción de Fayna Bethencourt: "Ya es hora de que den con él"

El cerco al paradero de Carlos Navarro 'El Yoyas' por 'Fiesta' llegó rápidamente a Fayna Bethencourt, su ex pareja. Después de años de relación con él y dos hijos en común tomó la determinación de denunciarle por presuntos malos tratos. Tras las órdenes judiciales pertinentes, este decidió esconderse y comenzó hace meses una persecución contra él. La canaria ruega que se tome en consideración todo lo que se está diciendo. "Pienso en una orden de registro, no sé si tengo competencias para pedirlas, pero he facilitado todo lo que me ha llegado", rogaba. Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, siente que las informaciones le acercan más a la resolución final. "Me muestro confiada en que van a poner algo de empeño en encontrarlo", explicaba.

No quiere creerse nada pero la esperanza nunca la pierde y, por ello, sigue transmitiendo su testimonio. De encontrarle tiene que hacer frente a la resolución del Juzgado Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que le impuso el cumplimiento de cinco años y ocho meses por un delito de maltrato habitual y lesiones a su ex mujer. El primero de sus escondites se descubrió en diciembre del año pasado, solo un mes después de su desaparición, a raíz de una entrevista que concedió a un periódico. Aquí confeso, entre otras cosas, que "ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos" y eso es lo que parece seguir haciendo.