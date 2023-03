El nuevo dardo envenenado de Shakira a Clara Chía

La vendetta personal de Shakira contra Clara Chía no cesa. Y es que la cantante colombiana, no contenta con las pullas que le ha lanzado a la novia de Piqué en sus nuevas canciones, ha vuelto a lanzarle un dardo en toda regla. Hace apenas unas horas, en sus redes sociales ha compartido una imagen en las redes sociales en las que hace una CLARA alusión a la actual novia del futbolista y con la que este le habría sido infiel. "Chiaroscuro", escribe junto a la imagen. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Parece evidente solo ha precisado una palabra para volver a atacar a la mujer que se ha convertido en el foco de su ira.

No es la primera vez que la cantante colombiana lanza pullas contra la pareja de Piqué y contra el exjugador de manera pública. Tampoco ha ocultado lo difícil que ha sido para ella la ruptura con Piqué. "Ahora, paradójicamente, sí me siento completa", confesaba hace unas semanas en el programa 'En Punto de N+'. Allí se confesaba sobre su año más difícil: "Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona". El camino no ha sido fácil: "Esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, que hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir".

“Siempre he sido demasiado dependiente emocionalmente de los hombres, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma en la vida. He logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”, reconocía en su entrevista con el periodista Enrique Acevedo. Y aunque se sienta completa, parece seguir teniendo la necesidad de mandar misiles de manera soslayada a la mujer que le arrebató al que creyó era el hombre de su vida.

Han pasado ya casi dos meses desde el último éxito de Shakira con el DJ argentino Bizarrap, que sucedió a 'Te Felicito' y 'Monotonía'. Canciones en las que cargó toda su rabia contra el padre de sus hijos. En su canción 'Te quedó grande', con Karol G, hacía nuevas alusiones a la ruptura. "Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito", espetaba. "Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía". Menciones prácticamente directas a la infidelidad del catalán con su actual pareja, que hizo saltar por los aires su relación después de 12 años de relación.