Terelu Campos se encuentra en una de las peores etapas de su vida. Tras haber superado un cáncer de mama que le detectaron en 2012, la hija de María Teresa Campos se vuelve a enfrentar a esta pesadilla de nuevo, pero hay una persona especial en su vida que no está dispuesta a que Terelu pierda la sonrisa.

Se trata de su compañera y amiga, Mila Ximénez, que no se separa de ella desde que se produjo la triste noticia de la recaída en el cáncer. Terelu tiene la suerte de contar con familiares y amigos que la apoyan en estos duros momentos y una de esas amigas que no la han dejado sola es Mila, que ha vuelto a viajar a Málaga para visitarla y hacer que no pierda esa sonrisa que tanto caracteriza a Terelu.