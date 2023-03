Merchi, la madre de Anabel Pantoja, está centrada en su vida en Sevilla. Es allí donde vive y donde recibe la visita de su hija siempre que esta tiene un hueco en su apretada agenda. Pocas veces es perseguida por las cámaras, pero cuando lo hacen, ella se muestra simpática. Sin embargo, este pasado martes se mostraba enfadada al preguntarle por la última polémica de su hija con Omar Sánchez, su exmarido.

La madre de la influencer asegura no haberse enterado de la última pelea que ha tenido la sobrina de Isabel Pareja con su exmarido: "Si yo no he escuchado nada, hijo. Me estoy enterando por ti". Muy molesta, Merchi pide que le dejen en paz: "¡Qué me dejéis tranquila, de verdad! Os lo pido de verdad, os lo pido por favor ya. Yo no tengo nada que ver en esto".

¡Dale al play y mira la reacción de Merchi!

Vídeo: EUROPA PRESS.

De esta forma, la madre de Anabel Pantoja deja claro que no quiere pronunciarse al respeto. Han sido unos días complicados para la 'influencer' y Omar después de que se haya publicado que podrían haber tenido un reencuentro durante los carnavales de Gran Canaria, donde precisamente estuvo Belén Esteban. Este está enamorado de Marina Ruiz y no le ha sentado muy bien que den esta información. "Que se dejen de criticar, nunca he hablado mal de ella, que dejen de aplaudir y que yo soy el malo, porque todos tenemos que callarnos cosas, y yo mucho me he callado", empezaba diciendo Omar en un audio mandado a Miguel Frigenti.

Además, lanzaba una amenaza: "Ella es la primera que se pone a hacer cosas por detrás, diciendo cosas, y yo me quedo callado y siempre respetando, porque vamos a callarnos todo y es más bonito. En muchas cosas me he callado y Belén lo sabe perfectamente, así que todos tranquilitos", sentenciaba. ¿Qué tendrá que decir Anabel Pantoja de toda esta polémica? Habrá que esperar para averiguarlo...