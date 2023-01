El drama de Máximo Huerta (y el de miles de personas)

Hace unos días, Máximo Huerta se ganaba el cariño de todos después de abrirse en canal frente a Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. El que fuera ministro de Cultura se emocionaba al hablar de su madre, su gran pilar y por la que dejó todo para cuidarla. El que fuera presentador de la primera edición de Benidorm Fest lleva un tiempo apartado del foco mediático debido a la enfermedad de su madre. Es por ello que él está completamente volcado con ella y no se separa de ella en ningún momento.

A principios de 2022, la madre de Máximo Huerta sufrió una caída que derivó en una rotura de cadera. Desde entonces, el escritor no se ha separado de ella en ningún momento y ha estado cuidándola y diciendo adiós a varios proyectos por estar a su lado. El pasado mes de noviembre, Clara Hernández tuvo que ser intervenida por un tumor que le fue diagnosticado en 2020. El presentador tiene que hacer frente a una difícil situación que, desgraciadamente, también sufren miles de personas. "Los días que mi madre no me reconoce es como si no tuviera patria", llegó a explicar a través de sus redes sociales. En los momentos en los que sí, madre e hijo mantienen profundas conversaciones para hacer placentera "la vida que nos queda".

A lo largo de las últimas semanas, son muchos los momentos que pasa Máximo con su madre y que quiere hacer cómplices a sus redes sociales. En concreto, el escritor relataba hace unos días que le pintó las uñas de rojo a su progenitora puesto que su padre nunca dejó que lo hiciera. "Mi padre no le dejaba a mi madre pintarse las uñas, ni vestirse de rojo. Jamás lo hizo. Se las pinté con un frasquito que regalaba una revista mensual. Del rojo que nunca pudo. Y ahora se mira diciéndome lo bonitas que le quedan. Y yo le digo, feliz, que sí", llegó a explicar.

Ha renunciado a muchos proyectos

A pesar de haber abierto con gran ilusión su librería, Máximo Huerta ha renunciado a varios proyectos por cuidar a su madre. "He renunciado a muchas cosas. Por ello no me doy golpes de pecho, pero creo que hay que hacerlo. La cuido porque yo no me puedo quedar con la sensación de “no hice suficiente”. Y eso sí que es egoísmo. Lo hago porque quiero quedarme tranquilo y feliz. He tenido que dejar Madrid, trabajos, no irme de viaje con mi pareja… Lo hago por ella y por mí, por los dos", llegó a comentar emocionado delante de Risto Mejide.