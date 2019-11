6 Una foto de un plato de jamón para atacar a su ex

Entre ellos se encontraban: «Día Internacional del Infiel», «divorcios que no terminan nunca«, «llorar», «sin lágrimas», «qué bien me lo paso», ha escrito. A pesar de que no nombre en ningún momento a la ex Miss, estos mensajes llegan justamente en el momento que sale a la luz lo de su novio Curro.