Joana Sanz lleva varias semanas en el foco mediático debido al ingreso en prisión de su marido, Dani Alves. Mientras se esclarece el caso por presunta agresión sexual, la modelo trata de seguir con su día a día y lo ha hecho volviendo a las pasarelas. La modelo utiliza sus redes sociales como vía de escape y no duda en mandar mensajes velados hacia el jugador de fútbol. Aunque en un primer momento aseguró que no le iba a dejar solo, parece que ha habido un giro en los acontecimientos dado su último mensaje.

Con motivo del lanzamiento de la última canción de Shakira, en la que colabora con Karol G, Joana Sanz ha mostrado su lado más pensativo y ha lanzado una profunda reflexión que puede leerse como un claro dardo envenenado hacia Dani Alves. "Yo viendo que Shakira tiene nuevo tema y yo aún no saqué ninguno", escribía la tinerfeña. No contenta con esto, la modelo añadía una encuesta para preguntarle a sus seguidores si debería lanzar o no una canción. "Lo petas" o "No te vengas arriba", eran las opciones de respuesta.

Una clara declaración de intenciones en las que hace mención a las indirectas que lanza la colombiana a su ex, Gerard Piqué, en su nueva canción. Por ello, se intuye que lo que Joana Sanz nos quiere dar a entender que también tiene ganas de explicar cómo se siente y en qué punto está su relación con el futbolista. Un nuevo movimiento que también se puede interpretar como un giro en su comportamiento hacia su marido y que también deja entrever cuál es su posición al respecto. Hay que recordar que hace unas semanas la tinerfeña eliminó cualquier rastro de Alves de sus redes sociales.

Así está viviendo el ingreso en prisión de su marido

Hace unos días, Joana Sanz publicaba varios vídeos en sus historias de Instagram en donde explicaba cómo se sentía en medio del duro momento por el que está pasando. En su acercamiento con sus seguidores no quiso pasar por alto la oportunidad de hablar de cómo está viviendo el ingreso en prisión de su marido: "Tengo días mejores y días peores, lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones. Los días en los que me siento divinamente y bien pues me gusta transmitirlo. Me gusta transmitir que al final del túnel hay un rayito de sol al que agarrarte. Para mí la música es terapéutica, me levanta los ánimos y me hace bien. Me pongo música que me levanta los ánimos, que te dé un subidón y estar lo mejor posible dentro de toda esta tempestad que yo creo que me lo merezco, ¿no?".