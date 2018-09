El contrato de confidencialidad con Isabel Pantoja que Dulce ha violado

7 La respuesta de Dulce

Isabel Pantoja ha hecho uso de este acuerdo para atacar a Dulce con demandas. Ante las polémicas acusaciones, la ex niñera ha acudido a “Sálvame” para defenderse: “Por Dios, que no me llegue una demanda porque yo no estoy diciendo nada. Simplemente estoy contestando a unas acusaciones muy graves que ha hecho”.