Nada como unas buenas vacaciones para desconectar de todo. Carla Barber se ha ido de vacaciones por fin después de un intenso año de trabajo y al lugar al que se ha ido es el más especial para ella. La médico especializada en cirugía estética ha hecho las maletas para pasar 15 maravillosos días en Gran Canaria, su tierra natal. Se ha ido con sus hijos y también con su novio, Carlos Rubí, con el que está viviendo su primer verano juntos.

Carla Barber no puede estar más emocionada con sus vacaciones, ya que ha llegado el momento de desconectar al máximo en familia: "Empezaron oficialmente mis vacaciones. 14 días de disfrute con mis pequeños y el resto de la familia. Aún no me lo creo, no recuerdo cuándo tuve 15 días seguidos de vacas", ha escrito emocionada ya desde su destino de vacaciones.

Sus hijos han sido los culpables de haberse cogido 15 días de vacaciones

La canaria no puede estar más feliz de estar pasando unos días con sus hijos, que cada día están más mayores. El primer contacto con los días de descanso ha sido este pasado fin de semana, que ha aprovechado para salir a desayunar, comer y cenar a la calle. Después ha estado en la playa con sus pequeños, a los que ha dado mucho cariño en los paseos mañaneros.

Pero Carla Barber no solo ha dado besos a sus pequeños, también a su pareja, con el que está pasando su primer verano. Carlos Rubí no ha tenido dudas y se ha ido de vacaciones con ella a la playa para así disfrutar de unos días juntos. "Bella, la vida", ha escrito emocionada junto a varias fotos de los momentos que ha vivido en los primeros días de sus vacaciones más merecidas.

Unos días en el paraíso con las personas que más quiere

Por la noche ha tenido tiempo también para salir a pasear con su chico y dejar a sus hijos en casa con la familia. Una cenita con vistas ha sido la culpable de que saliera la pareja por la noche. Después de degustar unos platos riquísimos, Carla Barber y Carlos Rubí salieron a pasear por el paseo marítimo. Un paseo de lo más romántico que acabó con besos, abrazos y muchos selfies.

1 de 6 Besos tras una romántica cena 2 de 6 Han pisado juntos la arena de la playa por la noche 3 de 6 Es su primer verano juntos 4 de 6 Bailes improvisados con amigos 5 de 6 Un beso bajo la luna 6 de 6 Y desayunos con vistas