Mariló Montero lleva años trabajando en los medios de comunicación. Su profesión le ha dado muchas alegrías, pero también ha habido días para olvidar. La presentadora de televisión, que ahora vuelve a la pequeña pantalla de la mano de ‘Todo es mentira’, en Cuatro, ha acudido a los estudios de Cadena Ser para hablar de su nueva etapa en el programa Hora 25 junto a Aimar Bretos. En una sincera entrevista ha querido recordar cómo vivió uno de los momentos más complicados de su vida.

La presentadora recuerda un momento delicado de su vida

Vídeo: Twitter.

Aimar ha querido saber que en qué momento de su vida cree que se equivocó y creyó que tendría que haber actuado de otra forma. Mariló Montero no ha dudado en abrir su corazón y desvelar que justo una hora antes de tener que presentar un debate en televisión en pleno directo en Canal Sur, ‘Mejor lo hablamos’, la llamaron comunicándole que su hermano había fallecido en un accidente de tráfico.

«Empezaba el debate a las 10 de la noche y a las 9 de la noche, una hora antes de empezar, me llamaron de que mi hermano se había muerto en un accidente de tráfico», empieza diciendo. Fueron momentos complicados, ya que no contaban con tiempo para buscar opciones. «Llamé a Carlos, mi marido de entonces. Le dije que no quería decírselo a nadie porque como se lo dijera a alguien, no iba a poder hacer el programa», recuerda.

Lo primero que hizo fue llamar a su exmarido, Carlos Herrera

«Estaba en mi camerino, entré en el bañó, me puse a llorar. Me destrocé. Se me fue el maquillaje. Me retoqué yo. Me metí en plató. Era el programa número 100. Carlos llamó a un amigo íntimo. Lo vi y a mí me debilitó. Mi directora me preguntó por el pinganillo si estaba bien, le dije que no. Me dijo que despidiera. No recuerdo cómo salí del plató», declaraba con tristeza.