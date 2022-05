Pipi Estrada ha regresado a ‘Sálvame‘ y no deja a títere sin cabeza. El comentarista deportivo ha contado todo sobre la deuda que le debe a Terelu Campos después de que esta le demandara por una entrevista que él dio a Interviú hace más de una década. Diez años después, la hija mayor de María Teresa Campos todavía no ha recibido todo el dinero. Él ha asegurado que el 80% de su sueldo del programa de Telecinco se lo embargan para dárselo a ella. Tras dar todos estos detalles, la presentadora le responde y lo hace de manera tajante.

Terelu Campos revela la frase que Pipi Estrada le dijo cuando rompieron su relación

Aunque al principio de la charla con sus compañeros no quería responder, después ha revelado la demoledora frase que Pipi Estrada le habría dicho en el garaje de su casa cuando rompieron su relación: «En el garaje de mi casa me dijo «voy a ganar mucho dinero contigo». Una dura advertencia que él mismo ha querido desmentir minutos después a través de un audio que ha enviado al presentador del programa. «Es mentira. Nunca le dije voy a ganar más dinero con esta ruptura». Sin embargo, Terelu Campos también lo desmiente y asegura que le dijo «voy a ganar mucho dinero contigo. Te repito la frase porque ya lo sabías».

Terelu Campos ha querido hablar sobre la vida profesional de Pipi Estrada y asegurado que «para mí no deja de ser curioso que uno tenga buen trabajo, que uno esté considerado en el medio de trabaja, tenga buena relación con las personas que tiene trabajar y tener relación, que le tengan aprecio como profesional… Estas cosas son importantes. Yo nunca alcancé a entender porque él quiere tirar por tierra todo eso. Nunca alcancé a saberlo. Quiere convertirse en algo mucho menos. Para mí mucho menos», ha dicho de manera tajante.

La presentadora se niega a llegar a cualquier acuerdo con él

A pesar de que Pipi Estrada aseguró que le iba a pedir llegar a un acuerdo económico para rebajar así su deuda con Terelu, ella tiene clara la respuesta: «Puedo esperar. He esperado mucho tiempo. Puedo esperar más», ha dicho. Y es que durante estos días, el periodista dijo que había hablado con su abogado para hacerle una petición formal a Terelu y así llegar a un acuerdo económico. Algo que a lo que ella se niega de manera categórica. «Sé que es cuestión de tiempo y ahora no tengo prisa», dice. «Cuando alguien dice que no ha pagado porque no le ha salido de ahí no me está ofendiendo a mí. Está ofendiendo a un juez que ha dictado sentencia y que te ha condenado. Te estás cachondeando del juez», ha continuado explicando ante la atenta mirada de sus compañeros.

Te interesará saber...