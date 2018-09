Dulce Delapiedra responde duramente a Isabel Pantoja

11 La dura respuesta de Dulce

Dulce ha querido llamar al programa para comunicar que “ya no puede más”. La niñera ha querido dejar claro que no va a consentir más la actitud de Isabel y no ha dudado en defenderse con duras palabras: “Mala yo no, mala ella. Mala su madre. Si a mí me pone de mala, digo muchísimo más porque se está pasando conmigo, que estoy callada por su hija, sufriéndolo, y que me eche a mí ahora la culpa de todo no lo voy a consentir.”