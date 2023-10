Drogas, alcohol y una colostomía: el infierno de Matthew Perry

Hollywood llora la pérdida de uno de sus rostros más conocidos. Matthew Perry, el actor que dio vida al mítico Chandler Bing de 'Friends', ha fallecido a los 54 años. Las primeras investigaciones apuntan a que el interprete fue encontrado ahogado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. Su vida ha estado marcada por numerosos problemas de salud que fueron consecuencia de sus adicciones. Fue él mismo quien en 2022 publicó sus memorias y narró el infierno que había vivido.

Matthew Perry habló de su particular infierno en "Amigos, amantes y aquello tan terrible", su libro de memorias publicado el año pasado. Entre sus páginas, el actor reconocía que la fama que experimentó gracias a 'Friends' supuso un antes y un después en su vida pues comenzó su particular idilio con las drogas. "Estaba tomando 55 Vicodinas al día, pesaba 128 kilos, estaba en 'Friends' siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa. No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que iba empeorando a medida que me hacía mayor", llegó a contar y reveló que había consumido metadona, Xanax, cocaína y cerca de un litro de vodka al día. Él mismo contaba que viéndose en 'Friends' era capaz de identificar a qué era adicto en ese momento. "Cuando tengo peso es el alcohol, cuando estoy delgado son las pastillas, cuando tengo perilla son muchas pastillas. Podía ir a beber, tomar opiáceos, a la cocaína. Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo", expresó.

Sus adicciones le obligaron a pasar por quirófano. En 2018, Matthew Perry estuvo dos semanas en coma, conectado a un respirador artificial, después de que su colon estallara. Tuvo que ser sometido a una colostomía, algo que le dejó "con un 2% de posibilidades de vivir". "Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración de tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama Ave María. Nadie sobrevive a eso", confesó. Esto fue suficiente para que el actor tomara la decisión de cambiar por completo su vida y dedicarse a ayudar a los que estaban en la misma situación que él.

Matthew Perry pasó 15 veces por rehabilitación

Además, también indicó que pasó hasta 15 veces por rehabilitación y llegó a gastarse nueve millones de dólares en ellas. "Soy tímido, estar en una serie que es vista por 30 millones de espectadores hizo que la gente se enterase de mi problema. Por eso es tan importante la existencia de clínicas que te aíslen de todo el ambiente que no te favorece", contó en una entrevista en 'The Hollywood Reporter'. En todo este calvario, sus compañeros de 'Friends' también fueron clave para él puesto que le ayudaron a no caerse. "Lo que más me sorprende es mi resiliencia. La forma en que puedo recuperarme de toda esta tortura y horror. Querer contar la historia, aunque da un poco de miedo contar todos tus secretos en un libro. No dejes nada fuera. Todo está ahí", reconoció.