El dilema de Belén Esteban con el regalo que le quiere hacer a la Reina Letizia

Belén Esteban ha sido la última invitada al programa 'Superlativas' de Carlota Corredera. Llevaban tiempo sin verse, pero ahora la 'princesa del pueblo' ha hecho un hueco en su agenda para pasar un rato junto a la que fue durante años presentadora de 'Sálvame'. Han estado hablando de muchas cosas, pero lo más sorprendente ha sido el momento en el que ha explicado que conoce a los Reyes de España.

Pero la cosa no se ha quedado solo ahí. Y es que Belén Esteban ha contado de manera detallada dónde los conoció y aunque no tuvo una gran conversación con ellos, este encuentro le hizo tener un detalle con la Reina Letizia. A la colaboradora de televisión no le pareció suficiente que tiene intención de mandar otro detalle, pero tiene un gran dilema que no ha dudado en compartir con todos sus seguidores.

¡Dale al play para conocer el dilema de Belén Esteban!

Vídeo: Superlativas.