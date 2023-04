Diego Matamoros está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida al lado de su chica, Marta Riumbau. Aunque ha tomado la decisión de no ser ya un personaje habitual de los platós de televisión, el hijo de Kiko Matamoros está centrado en su labor como 'influencer'. Ahora mismo cuenta con más de 425.000 seguidores en Instagram. Y con ellos precisamente acaba de compartir una gran noticia: se ha sometido a un injerto de pelo.

"Están habiendo muchos cambios en mi vida, por eso estoy más desconectado últimamente pero en este tiempo esto también ha pasado y quería compartirlo con vosotros, principalmente porque es un tema bastante tabú entre los hombres y no es nada malo, hay que normalizarlo, porque sí; nos quedamos calvos. ¡Me uno a la liga de las remontadas! Habías notado que la densidad y las entradas ya no eran las mismas de antes", ha explicado sin dejar claro que se ha sometido a un implante de pelo.

Así ha sido la operación de injerto de pelo

Vídeo: EUROPA PRESS

Sin embargo, la noticia la ha compartido junto a un vídeo en el que podemos con todo lujo de detalles cómo ha sido la operación: "Teniendo en cuenta mi herencia genética, prefería anticiparme para frenar la caída. En mi caso ha sido prácticamente un micro injerto, en el que se han trasplantado 1.100 folículos. La técnica utilizada es la técnica FUE, es decir, se injerta pelo a pelo. Y lo complementaré con cocktails personalizados infiltrados en el cuero cabelludo para fortalecer la densidad y favorecer el crecimiento.

Antes de que fueran a hacerle el injerto pelo a pelo, Diego explica: "Como veis estoy un poco hinchado", dice mostrando las heridas en su cabeza. Esta decisión la ha tomado porque empezaba a verse mal: "Me rapé y de repente me vi que tenía bastantes entradas y que me clareaba bastante el pelo. La técnica que han usado es FUE, que es pelo a pelo. Me han quitado pelo de atrás y me lo he puesto delante".

Su cara estaba hinchada al salir de la intervención

Ha explicado, además, cómo fue la operación: "Fueron siete horas de operación y la verdad es que no he tenido ningún problema. No tuve dolores. Aunque veáis que hay sangre, en ese momento yo no noté nada. Estoy muy contento. He de deciros que metieron 1.100 folículos y viendo la herencia genética que tengo, me he adelantado a este proceso". Al cuarto día seguía hinchado, pero estaba mucho más recuperado. Las heridas son todavía visibles pero ha podido hacer vida un poco más normal. De hecho, se ha atrevido a lavarse el cuero cabelludo con una esponja, algo que le ha sentado de maravilla.

También te interesará Marta Rimbau confiesa cuál es el lado más desconocido de Diego Matamoros