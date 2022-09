El pasado miércoles 31 de agosto, Terelu Campos celebró una fiesta por su 57 cumpleaños. A la cita, celebrada en un restaurante de la calle Ponzano de Madrid, asistieron su hermana, Carmen Borrego, y su hija, Alejandra Rubio. Esta fue a la cena acompañada de su novio. Lo que nadie esperaba es que durante la velada la joven y Carlos Agüera fueran grabados mientras discutían en plena calle. Ahora se ha desvelado qué se dijeron ambos jóvenes en su discusión, grabada por las cámaras.

Las imágenes de la bronca entre Alejandra y su chico han sido analizadas en ‘Sálvame’ por un experto, que ha sido capaz de leer los labios de ambos. Así hemos podido conocer fragmentos de su tensa conversación. Mientras estaban fuera del local, ella le pregunta en diversas ocasiones: «¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué lo pagas conmigo?». Asimismo, le dice cosas como: «Lo has hecho mal, no es mi culpa, es tu culpa, ¿entiendes? Si estás mal en tu casa conmigo no es mi culpa, no lo es. Carlos, es que no eres realista».

«De repente te has convertido en otra persona», echa en cara Alejandra Rubio a su novio Carlos

Al parecer, Alejandra recrimina a su pareja por un repentino cambio de actitud, probablemente durante la fiesta de cumpleaños de su madre. «Yo pensaba que ya la conocías. Estabas de puta madre y ‘fum’, de repente te has convertido en otra persona. No sé por qué me haces esto«, le dice la hija de Terelu con cara de preocupación. En algún momento de su cara a cara se ve cómo a ella llega a emocionarse y llora.

Las palabras con las que Alejandra se dirige a su chico no preocupan lo más mínimo a su tía, Carmen Borrego, quien ha quitado hierro al asunto. «Carlos es un chico muy educado y si puede evitar posar, lo evita. Simplemente, no quiere ser famoso. Él conoció a Alejandra siendo quien era. Otra cosa es que la abuela de su novia, la madre de su novia, la tía de su novia seamos conocidas. Cuando va a Málaga siempre va con Alejandra y cuando van allí va de vacaciones, porque él no trabaja en esa ciudad… Ellos tienen su vida y coinciden con la familia en cosas puntuales», ha contado. Asimismo, ha negado que sea una persona controladora o celosa: «Que yo sepa nunca se ha metido con la ropa de Alejandra. Es un tío joven y moderno y nunca se ha metido en eso».

Alejandra Rubio se pronuncia sobre su discusión en la calle con su chico: «Es una tontería, está todo bien»

La última en zanjar lo que sucedió en esa pelea en la calle ha sido la propia protagonista. «No tengo nada que decir, fue una tontería. Se ve en las imágenes que estamos hablando. No tengo que dar explicaciones y menos por una tontería. Está todo bien», ha dicho de manera tajante en el programa de Telecinco.