David Bisbal responde sobre la ruptura de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas

David Bisbal ya está en Sevilla para disfrutar de la gala de los Latin Grammy, que se celebra el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Llegaba a la capital hispalense junto a su mujer, Rosanna Zanetti, hace apenas unas horas. No podía ocultar su felicidad, ya que es todo un orgullo para él una gala de este calibre se celebre en Andalucía. Aunque no es muy de hablar de temas personales, el cantante no ha podido evitar las preguntas sobre qué le ha parecido la ruptura de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas, un año y medio después de su boda. Es la noticia del momento, por lo que han tenido que preguntarle a David Bisbal por este asunto, ya que mantuvieron una relación durante un tiempo tras su salida de 'Operación Triunfo'.