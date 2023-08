David Bisbal responde sobre su pillada "con la caca" en el Metro de Madrid

Tras su “¿cómo están los máquinas?”, David Bisbal ha vuelto a copar titulares por una razón un tanto inesperada. Y es que, el cantante se ha convertido en Trending Topic nacional a consecuencia de un malentendido supuestamente sucedido en el Metro de Madrid y concretamente en la estación de Moncloa. Algo a lo que minutos después ha reaccionado el almeriense, visiblemente sorprendido por todo lo que estaba pasando y de lo que él era absolutamente desconocedor.

Hace escasos minutos, un usuario de Twitter se dirigía a la cuenta oficial de la red de ferrocarril de la capital para hacer referencia a la presunta actitud cuestionable del intérprete de ‘Ave María’: “Hola @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbal cagándose en el suelo, jugando con la caca y chillando como loco en la estación de Moncloa. La gente está asustada”, escribía. Algo a lo que la empresa en cuestión reaccionaba en apenas unos minutos para asegurar que este rocambolesco show acabaría en minutos: “Gracias por avisar, estamos enviando a varios agentes a la zona. Buena tarde”, han indicado.

Ante esta oleada de mensajes, David Bisbal ha tomado la palabra en la misma red social totalmente perplejo por las acusaciones que se estaban vertiendo sobre su persona: “Cómo???”, se ha preguntado. Una cuestión con la que dejaba entrever que ni siquiera estaba en la zona de Moncloa y que simplemente se trataba de una broma por parte de uno de sus seguidores a la cuenta de Twitter de Metro de Madrid, la cual ha intentado retomar el funcionamiento habitual de su servicio sin imaginar que no se trataba de un hecho real.

Pero lo cierto es que se trata de un hecho que no ha sentado en absoluto bien al de Almería, que ha amenazado con emprender acciones legales: “Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mi si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los del metro”, ha asegurado el protagonista.

Como no podía ser de otra manera, hay muchos fans del artista que han aprovechado este momento de diversión para escribirle por mensaje privado y seguir dando pie a una broma que ha llegado muy lejos, hasta el punto de aparecer en la pequeña pantalla: “Buenas tardes, David. Solo confirmar si es verdad lo de que has estado defecando y gritando por el metro, un saludo” o “Perdona David, te he confundido con otro entonces, te pareces mucho. Además el tío gritaba: BULERÍA BULERÍA”, han sido algunos de los comentarios más divertidos que Bisbal ha recibido y que han marcado, sin duda alguna, la anécdota del martes, 22 de agosto.

David Bisbal o Alberto Chicote, víctimas de las bromas 2.0

Cabe destacar que Bisbal no ha sido el único rostro conocido que en algún momento de su carrera ha tenido que hacer frente a ciertas bromas pesadas. Hace apenas unas semanas, Chicote vivía una situación similar a raíz de que un usuario de Twitter aseguraba que “de camino a Albacete”, en el autobús Alsa, Alberto estaba “masturbándose y gimiendo como un condenado”. Algo por lo que la empresa de transporte informaba tanto a la Policía como a la Guardia Civil mientras que, por su parte, el cocinero permanecía atónito.

