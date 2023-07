David Bisbal, protagonista de nuevo por su espontaneidad con los fans: "¡Pero chiquilla!"

"Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo" fue una frase que David Bisbal pronunció hace unos meses y que conquistó a todos por su espontaneidad y cercanía a la hora de tener contacto con sus fans. El vídeo del cantante daba la vuelta al mundo y todos le aplaudían por pararse a saludar a sus seguidores y mantener una charla animada con ellos. A raíz de la repercusión él mismo agradecía todos los memes y bromas que se habían hecho a partir de la frase con un vídeo en el que volvía a demostrar la naturalidad que tanto le caracteriza. Meses después, el interprete de "Corazón latino" ha vuelto a hacerse viral con una de sus divertidas frases.

Vídeo: Redes sociales

David Bisbal ha vuelto a hacerse viral después de que una usuaria de TikTok compartiera un vídeo en el que aparecía siendo abordando por sus fans mientras que se encontraba en un vehículo. Era el propio cantante quien se quería parar a saludar a sus seguidores, quienes se mostraban nerviosos al ver a su ídolo. "Pero chiquilla, hay que ver, que me interrumpís siempre, eh", decía para sorpresa de todos los allí presentes. "Quería agradeceros y quería parar, abrir la puerta aquí, para discretamente dar la vuelta y a ver si nos podemos echar una foto, ¿vale?", aseguraba y despertaba las risas cómplices de sus fans.

"No tengo tiempo porque me tengo que ir a Madrid, que mañana tengo una sesione fotos, tenemos documental, tenemos videoclip... tenemos que grabar un montón de cosas", se explicaba. Tras esto, cogía el móvil de una de sus seguidoras y se daba la vuelta para hacerse un selfie con todos ellos. "Ahora me echo una vueltecita, te parece, y elijo el teléfono", seguía diciendo entre risas. Como era de esperar, el vídeo se ha hecho viral y acumula más de un millón de visualizaciones hasta la fecha. En los comentarios, muchos han aplaudido la naturalidad del cantante, aunque le han reprochado que no comenzara su interacción con los fans con un "¿cómo están los máquinas?".