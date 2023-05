David Bisbal pide permiso a Rosanna Zanetti para hablar de sus relaciones sexuales en 'La Resistencia'

Lo han pedido por activa y por pasiva pero, por fin, David Bisbal ha pisado el plató de 'La Resistencia', el programa de divertidas entrevistas que se emite cada noche en Movistar+. Desde que el almeriense se hiciera viral por su ya mítica frase "¿cómo están los máquinas?", el espacio de televisión ha querido que el cantante les visitara. Y, por fin, lo han conseguido. Este lunes, el artista entraba como un huracán al plató donde el público se rindió a él bajo vítores y aplausos. Incluso había caras conocidas, como era el caso de su mujer, Rosanna Zanetti, también fan del espacio y cómo no, de su pareja.

Durante su entrevista con David Broncano, el almeriense ha tenido que hacer frente a algunas preguntas sobre su intimidad. A pesar de que David Bisbal es algo "vergonzoso" delante de las cámaras (estamos seguros que entre sus colegas, no), ha sabido salir bien airoso de la situación. "Tú cuando estás en pareja como ahora, ¿abandonas totalmente tu propio...? ¿Tú estando en pareja cortas las pajas de raíz?", ha preguntado el presentador dejando atónito a su invitado. Bisbal aseguraba que "el autoplacer es importante en la vida". "Si tú tienes en cuenta que yo tengo que viajar, que yo me voy a México, me voy a Argentina... ¿tú te crees? Eso lo hace cualquier persona", añadía.

Sin embargo, todavía queda mucho más. Una de las preguntas míticas de este programa es conocer las relaciones sexuales que ha practicado el invitado en el último mes. "¿Cómo? ¿Pero esto qué es?", respondía un divertido Bisbal. "Yo esto lo he visto y también lo veo innecesario y te voy a explicar por qué", decía en tono muy serio. "Viene una persona aquí y te dice cuánto pero es que esa respuesta no te pertenece a ti. Pues porque esa respuesta no es solamente mía. Tiene que ser Rosannita porque somos el equipo", respondía.

Un momento de 'tierra trágame' para la venezolana que se sonrojaba entre el público. "¿Tú quieres que yo diga las cosas como son?", le preguntaba el cantante. "Estoy halagada por el interés por nuestra actividad íntima, de verdad", comenzaba diciendo. "¿Pero estáis contentos en ese sentido?", preguntaba David Broncano. "Sí, si quieres te doy permiso para decir no las veces sino la última vez", respondía Rosanna Zanetti dejando a David Bisbal también sin palabras. "Joder Rosannita, por favor", decía él. El cantante ha comenzado bromeando asegurando que "ha sido muy recientemente. En el camerino, aquí. No, sin pensarlo digamos que hoy me he levantado un poco aturdido. Fue anoche, fue anoche", ha sentenciado sobre este tema.

Solo @davidbisbal podía convertir el programa en lo que siempre ha querido ser, el cierre de un karaoke. Dale bendisiones, @AlejandroSanz pic.twitter.com/uyh7SsZfim — La Resistencia por M+ ( @LaResistencia) May 29, 2023

Durante la charla con David Broncano, también ha habido momento para ponerse sensibles. Bisbal ha cantando uno de los temas más exitosos de Alejandro Sanz, 'Corazón partío'. El cantautor no está pasando por su mejor momento a nivel anímico y el almeriense ha querido dedicarle su intervención en el programa: "Va por ti Alejandro", gritaba antes de comenzar a interpretar las primeras notas del tema.