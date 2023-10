Victoria Beckham ha narrado los momentos más duros de su matrimonio. Una etapa fechada entre 2003 y 2007 en la que la spice girl fue, según ella, acusada de ser la villana. Justo este momento coincide con su llegada a Madrid, mudanza que ni para ella ni tampoco para David fue fácil de gestionar. Mientras Victoria Beckham asegura que nunca fue tan infeliz, el exfutbolista se rompe por primera vez en televisión. En especial, al explicar que día tras día debían enfrentarse a nuevas informaciones sobre su relación, entre otras la de su infidelidad con Rebecca Loos, la que fuera su asistente personal. "Hubo artículos horribles que fueron difíciles de llevar (...) Fue la primera vez en la que se nos puso bajo presión en nuestro matrimonio", dice el británico.

David Beckham y Victoria cumplen 24 años de casados

La adaptación se hizo para ambos cuesta arriba y es que su vida estaba en constante cambio. Aunque pudieron salir airosos y este año celebran 24 años de casados, no fue fácil superar una crisis existencial que casi se lleva por delante su matrimonio. "Había formado parte de un club y una familia desde los 15 hasta los 27 años, me vendieron de la noche a la mañana y de repente estaba en una ciudad nueva, no hablaba el idioma y no tenía a mi familia", comenta David Beckham. Estos datos ayudan a ponerse en su piel, una situación que se complicó todavía más cuando Rebecca Loos dio pelos y señales sobre su romance con el futbolista. "Hubo una etapa en la que no nos estábamos perdiendo, sino hundiendo. No sé como superamos aquello", cuenta con lágrimas en los ojos.

Beckham sobre su mujer: "Merecía luchar por lo que teníamos"

Ninguno se rindió. En vez de tirar la toalla, tanto Victoria como David Beckham miraron hacia adelante y lucharon por un futuro juntos. Dos décadas después de todo aquello, ambos se han confesado en Netflix, espacio que vio la luz este 4 de octubre. En cuatro episodios hacen repaso no solo sobre su vida sobre el césped, sino también sobre su relación, un amor que sigue viento en popa y a toda vela. Eso sí, no fue idílico y el astro del fútbol tampoco quiere esconderlo, ni maquillarlo. Así lo demuestra al hacer hincapié en el bajón anímico que experimentó Victoria Beckham cuando se puso en duda la solidez de su relación. "Victoria lo era todo para mí, verla dolida fue sumamente difícil, pero somos luchadores y en esa época necesitábamos luchar por los dos y por nuestra familia. Merecía luchar por lo que teníamos".