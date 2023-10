Pese a tener tan solo 12 años, la hija menor de David y Victoria Beckham, Harper, ya cuenta con un futuro prometedor. La pequeña se ha convertido en la gran protagonista de las redes sociales de sus progenitores, donde prácticamente a diario comparten momentos muy divertidos junto a ella. Una serie de post en los que dejan entrever que su relación con su hija es excepcional, que por si fuera poco, puede presumir de tener su propia casa con apenas una década de vida.

Según ha podido saberse, Harper Beckham ya tiene en sus arcas un hogar en el que pasar sus jornadas de juegos y diversión. Aunque ya se sabía que las pequeña cuenta con un sinfín de complementos de lujo en su armario, y juguetes de todo tipo, lo que nadie podía haber llegado a imaginar es que David Beckham y su esposa habrían comprado una casa a su hija menor con el objetivo de que tenga su propio espacio personal.

El exfutbolista y su compañera de vida han pagado nada más y nada menos que 100.000 euros para construir una casa de madera a Harper que cuenta con todo lujo de detalles y está ubicada en pleno bosque, pero dentro de las instalaciones familiares. Para acceder a esta modesta casa hace falta una escalera, la cual dirige a un interior repleto de bombillas y de accesorios que garantizan la diversión de la pequeña. Algo que queda reflejado en una de las publicaciones de Instagram de la que fuera integrante de las ‘Spice Girls’, que ha sido quien ha dejado constancia dentro del universo 2.0 de esta nueva adquisición para su hija menor.

Harper Beckham sigue los pasos estilísticos y 'beauty' de Victoria

Esta casa, inspirada en las típicas casas de muñecas de las películas, permite a Harper Beckham desarrollar al máximo su pasión por la moda. Si algo ha heredado la joven de su madre, es su gusto por todo aquello relacionado con el ámbito estilístico. Ahora que cuenta con un espacio propio en el que dar rienda suelta a su imaginación, todo apunta a que, de cara al futuro, la pequeña se convertirá en la sucesora de Victoria en su profesión como diseñadora de moda.

Cabe destacar que a la hija de Victoria Beckham no solo le gusta la confección de prendas de ropa. También le apasiona el mundo beauty, motivo por el que en alguna ocasión ha llegado a maquillar a algunos de los miembros de su familia. Uno de sus últimos “maniquíes” fue el propio deportista, que dejaba constancia de su sesión de belleza junto a Harper en redes sociales: “Papá al parecer necesitaba un poco de polvo y contorno (no estoy seguro de lo que eso significa, pero me veía mejor lo que fuera)”, escribía el que fuera jugador del Real Madrid, muy orgulloso de su pequeña.