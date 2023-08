Daniel Sancho, horas antes de aterrizar en Asia: "Es mi último viaje a Tailandia"

El crimen que acabó con la vida de Edwin Arrieta sigue copando un sinfín de titulares en España. Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha confesado ser el autor de la muerte del cirujano colombiano. Sus declaraciones han conmocionado al mundo. Y ha dejado en shock a los allegados de los dos protagonistas del suceso. También quienes han estado en contacto con alguno de ellos recientemente siguen sin dar crédito a lo que ha pasado. Es el caso de una familia española que coincidió con el nieto de Sancho Gracia en su vuelo de ida a Bangkok, y que charlaron animadamente con él durante las cerca de 13 horas que dura el trayecto. Así han contado cómo fue la conversación a la revista SEMANA. "Es mi último viaje a Tailandia", les adelantó.

Daniel Sancho viajaba "solo" y se mostró "muy simpático" con sus compañeros de vuelo

Fue el pasado 31 de julio cuando el nieto de Sancho Gracia tomó un avión rumbo a Asia. Lo hizo en un vuelo doméstico, en solitario, y en asiento Business. "Daniel estaba sentado a nuestro lado", desliza una mujer que viajó en la misma nave que Sancho, acompañada de sus dos hijos. "Mis hijos tienen veintipico años... más o menos la misma edad, así que no tardaron en hablar con él. Empezaron a intercambiar opiniones sobre el destino y los lugares de interés en la capital de Tailandia".

Daniel, que "iba solo" y "vestido de manera informal", fue el primero en romper el hielo con sus compañeros de asiento. "Enseguida nos preguntó que si conocíamos Tailandia y que si era la primera vez que íbamos allí. Nos contó que es muy bonito, que él había ido muchas veces y que estaba seguro de que nos iba a encantar", asegura la familia a SEMANA. La charla entre Daniel y sus 'vecinos' de vuelo fue "distendida" y "muy amable". Nada hacía presagiar que poco después tendría lugar un terrible crimen... "Daniel nos contó que trabajaba como cocinero en España. Fue muy simpático. Nos pareció un encanto, la verdad. Se notaba que era un chico educado. Se desenvolvía bien para hablar... Muy majo", revelan.

"Nos dijo que iba a montar un restaurante", asegura la familia española que viajó con el joven en el avión

"Nos dijo que se dedicaba a la hostelería, que trabajaba en un restaurante en Madrid y que iba a montar un restaurante, algo en plan gourmet, y que ya no tendría que ir más a Tailandia. 'Esta será la última vez que viaje allí', nos explicó. No nos dio muchos más detalles, pero parecía ilusionado con sus planes", añaden. Quienes revelan este testimonio conocieron la noticia de la muerte de Edwin Arrieta al llegar a su destino final, Tokio: "Nosotros hicimos parada en Bangkok, pero nuestro destino de vacaciones era Japón. Estando en Japón nos enteramos de todo. Y nos dimos cuenta de que el chico que salía en las noticias era el mismo que había volado con nosotros. Nos quedamos helados. Todavía no nos lo podemos creer".

Cabe recordar que Daniel Sancho tenía previsto estar tres semanas en el país asiático. Su vuelo de regreso a España estaba fijado para dentro de 20 días, tal y como se ha podido conocer. Además, dos semanas antes de trasladarse a Bangkok había estado de vacaciones con Edwin en Ibiza. En estos momentos, el joven se encuentra en la prisión de Koh Phangan. Sobre él recaen durísimos cargos: las autoridades tailandesas han pedido que se le juzgue por asesinato premeditado y ocultamiento de cadáver.