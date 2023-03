Dani Alves recibe la visita de su exmujer en prisión: "Mis hijos están mal"

Dani Alves continúa en el centro penitenciario Brians 2, donde ingresó el pasado 20 de enero. Hasta allí se han desplazado varios amigos y familiares, siendo su exmujer la última en acudir para ver en primera persona al padre de sus dos hijos. A su salida de la cárcel, Dinorah ha revelado frente a la prensa cómo se encuentra el futbolista que ha sido acusado de presunta violación. La brasileña cree por encima de todo al deportista, de hecho, defiende su inocencia en cada una de sus apariciones televisivas. Pero, ¿cómo está él? "Está bien, está fuerte. Dani es inocente y muy pronto se demostrará esto. Yo y sus hijos creemos en él", dice ella.

"Dani Alves está aguantando bien"

Siempre han tenido buena relación, prueba de ello, que le representara durante años en su carrera futbolística. Para ella y sus dos pequeños está siendo especialmente duro este proceso, aunque esperan que la justicia falle a su favor en el juicio que está previsto que se celebre. "Mis hijos están mal, es complicado para ellos. También hay que recordar que Dani tiene familia e hijos. No todo lo que se dice es verdad", desliza ante los micrófonos de Antena 3. "Lo llevo fatal porque veo a mis hijos sufrir. Soy madre, y los niños cuando sufren, la madre sufre, pero es un rato malo que va a pasar.. Dani me ha preguntado por los niños, por los estudios... Está aguantando bien", explica frente a las cámaras. Dinorah quiere dejar claro que no cuestiona su declaración, por lo que insiste en que "no le ha preguntado por las versiones" y "no le cuestiona". Será en dos semanas cuando la exmujer de Dani Alves abandone Brasil y viaje a España. Su intención es visitarle de nuevo en prisión, instante en el que le demostrará su apoyo por encima de todo.

Dinorah Santana actualmente gestiona el patrimonio del padre de sus hijos. Aunque su visita no estaba motivada por la situación judicial, le ha resultado inevitable no mojarse sobre si cree o no a su ex. "No pondría una mano por él, pondría el cuerpo entero (...) En 20 años jamás me levantó la voz", dijo hace solo unas semanas, momento en el que recalcó que tanto ella como su familia estaban viviendo una auténtica pesadilla. Joana Sanz, la que ha sido su mujer durante los últimos 6 años, está centrada en su trabajo, de hecho, acaba de volar a Emiratos Árabes, donde tiene varios trabajos como modelo. Ese está siendo su refugio.

La actual situación de Dani Alves

Dani Alves niega que violara a una chica de 23 años en una discoteca de Barcelona, no obstante, sus tres versiones tan solo han complicado su situación. De momento, continúa en prisión preventiva y se le ha negado abandonar la cárcel por el alto riesgo de fuga.