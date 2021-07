La curiosa reacción de la madre de Kiki Morente cuando le preguntan por Sara Carbonero

La relación entre Kiki Morente y Sara Carbonero no deja de ocupar titulares en los medios de comunicación. Como no podía ser de otra manera, este romance ha hecho que el círculo más cercano a ambos también tengan que responder a ciertas preguntas. La última de ellas ha sido Aurora Carbonell, la madre del cantaor, que no se ha querido perder el concierto que su hijo ha ofrecido en Granada.

Allí ha sido abordada por la prensa, que se ha interesado por saber la opinión que tiene sobre el homenaje que su hijo le ha hecho a su padre, Enrique Morente: «Si, muy bonito», desvela emocionada antes de entrar en el recinto en el que su hijo demostraba una vez más el talento que tiene.

Aurora Carbonell no ha podido evitar la pregunta sobre Sara Carbonero. Consciente del revuelo mediático que ha provocado la relación entre su hijo y la periodista, Aurora ha recibido la pregunta que quería evitar. Y su reacción y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie: «No, no puedo hablar, perdóname», declara. La madre del cantaor parece haber recibido la advertencia de la pareja para que no hable de ellos ante la prensa.

Aurora Carbonell no está autorizada a hablar de Sara Carbonero ante la prensa

La familia de Kiki Morente está siendo perseguida desde que SEMANA desvelara que el cantaor es la nueva pareja de Sara Carbonero. Hace unos días, la hermana de Kiki, Estrella Morente, también era preguntada por esta noticia. La reacción de la cantante tampoco pasó desapercibida, ya que pasó con el coche sin querer pararse a hablar con la prensa que estaba allí esperándola.

En SEMANA te contamos hace unas semanas en exclusiva que Sara Carbonero está de nuevo ilusionada. La periodista ha encontrado de nuevo el amor y lo ha hecho precisamente en la música, el campo que tantas emociones le mueve y sobre el que tantas veces ha hablado en su sección radiofónica ‘Que siga el baile’. El afortunado es Kiki Morente, hermano de Estrella Morente, un joven con el que según el protagonista está dejando que las cosas fluyan. Él mismo se confesaba con esta revista, ofreciendo sus primeras declaraciones sobre su romance. «Sara Carbonero y yo tenemos una bonita amistad y nos dejamos llevar».

A pesar de que están muy satisfechos con la mujer que tiene Kiki Morente al lado, prefieren guardar silencio y dejar que los dos lleven una relación discreta. Aunque él sí ha concedido sus primeras palabras a esta revista, Sara Carbonero, por su parte, no quiere dar explicaciones sobre su situación sentimental. Tampoco quiere ni confirmar ni desmentir su relación con el cantaor.