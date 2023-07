Ser muy activa en las redes sociales o tener muchos seguidores no te obliga a que tengas que enseñar todo lo que haces en tu día a día. Eso es lo que piensa Cristina Pedroche, que cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram. Sabemos mucho sobre ella gracias a sus publicaciones, pero ahora acaba de tomar un decisión drástica. ¿De qué se trata?

Cristina Pedroche se convirtió en madre por primera vez el pasado 14 de julio. Para anunciarlo, compartió una foto de las manos de sus padres y de la suya que gustó a la mayoría de sus seguidores. Sin embargo, recibió también muchas críticas y eso ha sido determinante para tomar la decisión de no enseñar nada de ella en esta red social. Lo ha hecho público después de que una seguidora le dijera: "Llevas los nueve meses con el tema de contarnos todo el embarazo y ahora deberías de enseñar a la bebé".

Su respuesta ha sido clara: "Y sobre este tipo de mensajes que recibo también muchos... No creo que haya sido "pesada" con el tema embarazo, no he compartido casi nada de ella, ni una sola ecografía, he ido compartiendo las cosas que a mí como mujer me han venido muy bien en el embarazo porque creo que podría ayudar a otras mujeres", empieza diciendo la colaboradora de televisión sobre el tipo de publicaciones que ha hecho públicas desde que anunció su embarazo.

Ha decidido no enseñar a su hija en las redes sociales

"Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija, y si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrdo ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión", ha terminado diciendo tajante. Y es que Cristina lo tiene claro. No va a enseñar a su hija a pesar de que es muy activa y de que suele compartir todo acerca de su vida en las redes sociales.

Lo que sí está enseñando es los problemas que se ha encontrado en plena recuperación de su embarazo. Lo último han sido las grietas en los pezones que le han salido por la lactancia. "Y estoy cansada pero muy contenta. Las grietas de los pezones están muy muy bien. Ya no me duele al darle el pecho. He leído que a los 15 días hay crisis por el crecimiento pero yo vivo el presente y ahora mismo estoy feliz", declaraba Cristina Pedroche sobre el problema. Sin embargo, ya está mucho mejor y la lactancia parece ir ya sobre ruedas. ¿Seguirá compartiendo lo que ocurre en su vida a pesar de tomar la decisión de no enseñar a su pequeña?