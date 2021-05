Sara Carbonero desde hace semanas comparte frases trascendentales que reflejan cómo se siente desde que es una mujer soltera.

Sara Carbonero e Iker Casillas confirmaron los rumores de su separación en el mes de marzo. La pareja puso fin a su relación sentimental, pero en todo momento mantuvieron que su única intención era seguir teniendo una buena sintonía entre ellos por el bien de sus hijos. Desde entonces, se han sucedido los mensajes de buen rollo, también las reflexiones de la periodista que desvelan qué sigue pensando del amor o cómo es de importante para ella estar bien consigo misma. En especial, en los últimos días se ha mostrado mucho más activa si cabe, abriendo su corazón ante sus 3 millones de seguidores. «Ya no estoy rota», «Te hace especial no saberte especial. El pájaro no sabe que vuela y el mar desconoce su azul» o «Hace tiempo leí una frase que decía que hay que elegir bien a tu copiloto porque es quien te pone la música» son solo algunas de las que ha compartido últimamente, las cuales, por cierto, han sido muy aplaudidas por sus followers.

Y es que tras su separación, aunque se ha volcado en el trabajo, también ha tenido tiempo para pensar en cómo está su corazón. Aunque se le ha visto con Iker Casillas e incluso han celebrado juntos su 40 cumpleaños, los dos han tomado caminos por separado. Su buena relación es un hecho, pero ahora solo están unidos por sus dos pequeños. Sara insiste en que está enamorada de la vida y que para ella el amor es «esa cosa que nos hace sonreír cuando estamos cansados», aunque su historia de amor con Iker no haya salido como ella esperaba. Ambos se casaron en la más estricta intimidad y en secreto y ha sido años más tarde cuando han puesto punto y final a un amor que parecía idílico.

Sobre lo que Sara no se ha pronunciado en estas reflexiones ha sido sobre Nadia, la joven búlgara que mantenía amistad con Iker Casillas. Con ella hablamos desde SEMANA en exclusiva hace solo unos días: «Nunca quise que esto se hiciese público». Además, asegura que si hubiera querido vender sus fotos con él, ya lo habría hecho en 2019. “Iker es una persona maravillosa”, nos dice. A pesar de que su amistad comenzó en 2019, en la actualidad no mantienen contacto por el revuelo mediático que suscitó que su nombre saliera a la palestra. “No estamos enfadados, pero se ha parado por lo que ha pasado”, espetó.

Sara está centrada en sus pequeños y en su trabajo, el cual no ha hecho otra cosa que aumentar. La periodista acude semanalmente a la radio, donde tiene su sección ‘Que siga el baile’, donde lleva a rostros conocidos para charlar sobre la vida y sobre sus carreras y, además, continúa trabajando en el diseño de ‘Slow Love’, firma que fundó junto a su comadre, Isabel Jiménez. Repasamos algunas de las frases de Sara que tanto han llamado nuestra atención.