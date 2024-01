Colate Vallejo-Nágera, sobre la pensión que le pasa Paulina Rubio: "Me correspondería una gigantesca"

Colate Vallejo-Nágera se ha sentado en el sofá de '¡De viernes!' para seguir hablando largo y tendido del infierno que vivió junto a Paulina Rubio tanto en sus años de relación como en su posterior separación. En sus declaraciones, el empresario ha revelado que la cantante le pasa una pensión, pero esta no es la que le debería corresponder.

La batalla judicial entre Colate y Paulina Rubio ha sido un auténtico infierno, según explica el propio empresario. A este respecto, el invitado al programa de Telecinco ha explicado que la cantante mexicana le pasa una pensión, aunque no es la que le corresponde según las leyes de Estados Unidos. "Allí cuando te separas, todas las orejas hacen una especie de balance. El que cobra más tiene que pagar una parte al que cobra menos. Si hubiera tenido lo que me correspondía, me correspondería una pensión gigantesca. Son mil euros de pensión o por ahí", recalca. Además, hace hincapié en que su exmujer "sería incapaz de pagarme lo que habría que pagar".

A este respecto, Colate también ha puesto de manifiesto que se ha gastado un pastizal en abogados para poder hacer frente a todas las demandas que la cantante le ha interpuesto. No quiere decir la cifra total de dinero que se ha gastado a lo largo de todo los procesos judiciales, pero solo en abogados ha sido medio millón de dólares. Su familia le ha ayudado económicamente, aunque ha preferido seguir trabajando duro para poder costearse él sus gasto. "A mi hijo no le falta de nada", deja claro. Suspira aliviado al saber que hace más de un año la cantante no le demanda y resalta que ahora está más preocupada por el padre de su segundo hijo. También recuerda que en su larga batalla judicial la interprete de "Ni una sola palabra" contrató a un detective "para demostrar que no era buena padre".

El día que Colate pidió que le hicieran una evaluación a Paulina Rubio

En su anterior visita a '¡De Viernes!', Colate afirmaba que Paulina Rubio le echó de casa nada más conocer que él quería separarse. Hizo todo lo posible para ver a su hijo todos los días, pero su vida comenzó a desmoronarse. "Ella se iba a ir a trabajar fuera dos semanas, quedamos en que me iba a quedar con el niño. No supe nada de mi hijo, se lo llevó", recuerda. A raíz de ese episodio, él pone una demanda de divorcio, revela que no llegaron nunca a juicio porque alcanzaron un acuerdo. "Renuncié a todo lo que me correspondía. Decidieron pagarme una tercera parte de lo que teníamos en la cuenta común", rememora. Vallejo-Nágera hace hincapié en que en muchas ocasiones le ha costado llegar a fin de mes, así como las continuas dificultades para poder ver a su hijo. "Toco fondo muchas veces", sentencia.

"Yo pongo una demanda porque estaban pasando cosas que estaban afectando a mi hijo. Intento hablar con sus abogados, me mandaron a la mierda. Intenté hablar con su madre, todo el mundo de su entorno tenía prohibido hablarme... Puse una demanda para revisar el hecho de que ella tomara tantas decisiones. Pedí una evaluación de ella. Todo lo que he hecho por mi hijo no me arrepiento de nada", aseveraba entonces.