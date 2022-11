Fue el pasado sábado cuando Gerard Piqué se despidió de la afición del FC Barcelona después de su decisión de dejar su carrera como futbolista. Su despedida del Camp Nou estuvo cargada de emociones. Arropado por sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con Shakira, así como por otros miembros de su familia, dijo adiós emocionado y al borde de las lágrimas. Hasta el momento habíamos pensado que su actual pareja, Clara Chía, no se encontraba a su lado. Pero nada más lejos de la realidad. Su novia sí estaba presenciando cada detalle de su sentido adiós como futbolista… aunque desde las gradas del estadio, por lo que pasó desapercibida.

Vídeo: Gol Play / Twitter

Al terminar el último partido que el jugador catalán disputaba con su equipo, contra el Almería, y después de todos los homenajes que le brindaron sobre el terreno de juego, Pique tuvo ocasión de reencontrarse con su chica. La joven, sentada en todo momento en los asientos del anfiteatro, había pasado desapercibida entre la multitud que fue testigo de los actos de despedida. Y aunque en un primer momento se creyó que no estuvo presente, ‘Gol Play’ ha inmortalizado el momento en el que la pareja se reúne, ambos en actitud cariñosa, dándose besos y abrazos ante la presencia de algunos amigos en común.

En ese cara a cara tras colgar las botas de manera oficial, el estadio ya se encontraba prácticamente vacío. Así, el deportista y su nueva ilusión se mostraron relajados y dieron rienda suelta a las numerosas muestras del amor que se profesan, algo que ya es habitual cada vez que se les ve juntos en público.

El próximo martes 8 de noviembre, Piqué disputará un partido con su equipo contra el Osasuna en el Estadio El Sadar, en Pamplona. Según confirman fuentes cercanas al deportista, el pasado miércoles celebró una cena para despedirse de sus compañeros. Este importante cambio coincide con su separación con Shakira, tras doce años de relación y dos hijos en común.

Estas han sido las palabras con las que Gerard Piqué anunció que se retira del fútbol:

«Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora seré yo el que hable de mí. Soy del Barcelona desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barcelona. Últimamente, he pensado mucho en aquel niño, en qué hubiera pensado el Gerard pequeño si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños, que llegaría al primer equipo del Barcelona, sería campeón de Europa, y del mundo. Que jugaría con los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre.

Hace 25 años que entré en el Barcelona, me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño ya se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar el círculo… Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el equipo a mis hijos, tal y como mi familia lo hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça, siempre», rezaba el comunicado.