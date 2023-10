Belén Esteban y Anabel Pantoja siempre han presumido de la buena relación que tienen y siempre que pueden aprovechan para pasar tiempo juntas. Hace unas semanas, la de Paracuellos viajaba hasta Canarias para visitar a su amiga y pasar con ella unos días desconectando. Ahora, este fin de semana han vuelto a hacer un plan. La excolaboradora de 'Sálvame' y la sobrina de Isabel Pantoja, así como Merchi, su madre, han hecho una quedada en Madrid y ha podido compartir risas y confidencias.

Belén Esteban ha disfrutado este domingo, 22 de octubre, de una comida en la mejor compañía. En concreto, la de Paracuellos ha tenido una cita con Anabel Pantoja y su madre, Merchi, en Madrid. Las tres han ido a un restaurante de la capital para degustar un delicioso filete empanado con pimientos, patatas y tomate asado. Una quedada en la que han podido ponerse al día, compartir confidencias y grabar algunos vídeos para subir a redes sociales. De hecho, era la sobrina de Isabel Pantoja la que hacía público su plan con la excolaboradora de 'Sálvame' gracias a una historia en la que aparecían ambas divirtiéndose.

De la misma manera, Belén Esteban también ha querido dejar constancia de la gran sintonía que tiene con Merchi y han posado juntas en una foto. Podemos verlas relajadas, con gran complicidad y muy sonrientes. La madre de Anabel Pantoja se hacía un viaje de cinco horas en tren y llegaba exhausta a casa de su hija con un puchero. "Nunca vino sola a Madrid, paró su ave 2 veces y tardó en llegar 5h, vino cargada de pucheros y comida. GRACIAS MAMÁ", recibía así la joven a su progenitora.

El enfado de Anabel Pantoja tras su quedada con Belén Esteban

Una vez terminada la quedada, Anabel Pantoja se fue a prepararse para 'El Debate' de 'GH VIP 8'. Lo hacía viendo 'Fiesta' y escuchando cómo los colaboradores sembraban la duda sobre su relación con David, el fisioterapeuta, y los regalos que ésta le ha hecho en los últimos tiempos. Dolida y llorando, la sobrina de Isabel Pantoja llamaba a Amor Romeira para darle las gracias por salir en su defensa. "¿No le regalas nunca zapatillas a tu novio? ¿Que a mí me llevan los bolsos? A mí me duele lo que decís. Tenéis que medir las palabras, nadie ha dejado ningún trabajo por mí. Yo dejé mi vida en Sevilla y en Madrid para irme a Canarias por amor. Esta persona (el fisio) está trabajando en su clínica de Córdoba, no quiere estar mantenido por nadie. Me ha dolido en el alma. Lo que habéis hecho no es de vuestro nivel", decía la influencer.

Belén Esteban tiene la mente puesta en el 10 de noviembre

Desde que acabara 'Sálvame', Belén Esteban está deseando que se estrene el reality que tanto ella como otros siete colaboradores han grabado en América. El reality, 'Sálvese quien pueda', llega a Netflix el próximo 11 de noviembre y promete ser una auténtica revolución. A lo largo de estos días, la de Paracuellos ha asegurado que está muy orgullosa de todo lo que han grabado y espera que los espectadores puedan disfrutarlo tanto como ellos. La plataforma de streaming ya ha emitido el primer vistazo a lo que podemos esperar y en él podemos ver a los excolaboradores siendo las auténticas estrellas de las playas de Miami. Una gran apuesta que Netflix espera que dé frutos pues tiene entre manos que el reality pase a ser un nuevo 'Sálvame'. Según publicaba 'Versió RAC 1', se podría llegar a hacer una tira diaria en directo y desde las instalaciones de la plataforma de streaming. De momento, no se habría tomado la decisión y se estaría esperando al estreno de los tres primeros capítulos para ver el rendimiento de estos.

Lo que está claro es que el fin de 'Sálvame' no ha dejado en paro a Belén Esteban. De manera reciente, la de Paracuellos reaparecía públicamente para posar ante los medios en la presentación de su nuevo proyecto. Se ha convertido en la imagen de la campaña de promoción de una nueva tarifa de 'Crea Energía'. La propia tertuliana contó a SEMANA que otras cadenas le habían tirado la caña, pero dejaba claro que ella seguía teniendo contrato con La Fábrica de la Tele.