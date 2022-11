Chris Hemsworth no solo se ha hecho un buen nombre en la industria del cine, sino que gracias a su matrimonio con Elsa Pataky y la forma que tiene de compartir mágicos momentos en familia con sus seguidores, se ha ganado el cariño de todos. Tanto, que casi se le considera como un amigo lejano del que disfrutamos por las redes sociales, a la vez que le vemos triunfando en la gran pantalla. Pero esto podría cambiar. De hecho, lo va a hacer y es que el actor ha anunciado su retirada profesional del mundo del cine tras haber recibido un duro diagnóstico médico que pone su vida en peligro. Tanto es así, que ha decidido echar el freno y refugiarse en su familia para disfrutar de lo que más valor da a la vida, aparcando para ello lo secundario, que para él es la fama y el trabajo.

Vídeo: Disney +

El intérprete de Thor ha grabado una docuserie de seis capítulos para National Geographic y que puede verse en la plataforma de Disney +. En ‘Limitless’ (Sin límites), Chris Hemsworth quería acercar al público cómo es su vida en Australia, su día a día, sus valores, inquietudes y sueños, pero en pleno proceso de grabación ha recibido una mala noticia que ha echado por tierra todos sus deseos. Sus prioridades vitales han dado un vuelco inesperado y ahora desea estar con su familia y es que la salud le ha dado un susto y es momento de reflexión.

Durante la grabación del programa, Chris Hemsworth conoció que era portador de dos copias del APOE4, el gen que supone un factor de riesgo más elevado de sufrir en el futuro Alzheimer. Esto se traduce, tal y como ha reconocido él mismo en una entrevista concedida a ‘Vanity Fair’, que tiene 10 veces más posibilidades que otra persona de desarrollar el Alzheimer. El miedo es evidente y ante este revés, el actor ha decidido aparcar su carrera en el cine, pues ya ha notado que su memoria “está empeorando”. El actor reconoce que hay casos de esta enfermedad en su familia y qué es lo que más le aterra de este diagnóstico: “La idea de que no podría recordar la vida que he experimentado o a mi esposa y mis hijos, es probablemente mi mayor temor”.

Pero para no alarmar, el diagnóstico que ha recibido Chris Hemsworth no significa que tenga o vaya a tener Alzheimer, sino tan solo que las probabilidades de que desarrolle la enfermedad en un futuro son diez veces superiores a la del resto de personas. Aun así, esto le ha hecho replantearse su vida de tal forma que incluso quiere dejar su carrera como actor aparcada: “Desde que terminamos la serie he estado completando las cosas que ya tenía contratadas. Ahora, cuando termine la gira esta semana, me iré a casa y me tomaré un largo tiempo libre para simplificar. Quiero estar con los niños, estar con mi mujer”, sentenciaba Chris Hemsworth, preocupado por la mala noticia médica: “Realmente, la noticia desencadenó algo en mí para querer tomarme un tiempo libre”.

Eso sí, esta retirada no será definitiva: “No es que haya entregado mi renuncia, pero si algo va a alejarme de mi familia y mis hijos, tiene que ser algo positivo, constructivo y una experiencia colaborativa”. Es más, para ayudar a otros, ha dejado claro que se le planteó la posibilidad de dejar fuera de la serie este diagnóstico y él se negó tajante, pues cree que esto, aunque le afecta personalmente, puede ayudar a otras personas: “Si esto es motivador para que la gente se cuide mejor y además entienda que hay medidas que puedes tomar, entonces fantástico”.