"Operación Triunfo 2023", el icónico programa que ha revolucionado la música y el entretenimiento en España, ha comenzado su nueva temporada este lunes, marcando un emocionante hito: el estreno de Chenoa como presentadora. La edición arrancó con un aire de novedad y nostalgia, cerrando un círculo simbólico desde los días en que Chenoa, como concursante, cautivó a la audiencia con su talento y carisma.

La noche no solo fue especial por el regreso de Chenoa a "OT" en un nuevo rol, sino también por la presentación de los 16 concursantes que prometen ser las estrellas de esta edición. Cada uno de ellos, con su propia historia y sueño musical, pisó el escenario dispuesto a dejar huella en el corazón de los espectadores y el panorama musical español.

El comentario más inesperado de Chenoa: la indirecta sobre David Bisbal

En un momento memorable de la noche, Chenoa compartió un intercambio lleno de humor y complicidad con uno de los concursantes, Lucas. La conversación tomó un giro inesperado y nostálgico cuando Chenoa, refiriéndose a la novia de Lucas, bromeó sobre la dinámica de las relaciones dentro de la Academia. Este comentario desencadenó una serie de recuerdos y emociones, llevando a Chenoa a recordar su propia experiencia en "OT", particularmente su relación con David Bisbal, quien fue no solo su compañero en la competencia, pero también su pareja durante esa época.

"Lo que yo me pregunto es, esa novia que tienes, si entras en la Academia...", dijo Chenoa, introduciendo el tema de las parejas en el programa con un toque de humor. Su comentario no solo sirvió para conocer más sobre Lucas, sino que también abrió la puerta a un momento de introspección y recuerdo personal. "No lo voy a decir por experiencia personal, para nada", añadió Chenoa, en una clara alusión a su historia con Bisbal.

La referencia a su romance pasado fue recibida con risas y gestos cómplices por parte de los asistentes en el plató. Chenoa, manteniendo el tono ligero y juguetón, continuó: "No voy a entrar ahí". Este intercambio no solo mostró la naturalidad y el sentido del humor de Chenoa como presentadora, sino que también destacó su capacidad para conectar con los concursantes y el público de una manera auténtica y personal.

La charla concluyó con una pregunta directa a Lucas sobre su preparación para el programa. "¿Estás preparado?", preguntó Chenoa. La respuesta de Lucas, mezclada con nerviosismo y emoción, llevó a Chenoa a comentar, "Bueno, ahora sí, que me entra calor", poniendo fin a la conversación con una sonrisa y un guiño a su pasado.

Este intercambio entre Chenoa y Lucas no solo fue un momento destacado de la noche, sino que también sirvió como un recordatorio del poder de "Operación Triunfo" para entrelazar vidas, crear historias y dejar una marca imborrable tanto en los participantes como en el público. Mientras "OT 2023" continúa, tanto los espectadores como los concursantes pueden esperar más momentos de música, emoción y conexiones humanas, marcando así otra temporada memorable de este amado programa televisivo.