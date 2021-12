Con la llegada de una nueva temporada de ‘Sexo en nueva York’ y el renacer de la historia que hizo historia en la televisión ha llegado también la polémica. Aprovechando el estreno, dos mujeres han unido fuerzas para presentar en conjunto duras acusaciones de acoso sexual contra Chris Noth, actor que da vida a Mr. Big, el novio en la ficción la actriz Sarah Jessica Parker. Esto ha causado un gran revuelo mediático y es que se le ha alzado ya como el nuevo “depredador sexual” de Hollywood, echando más leña al fuego y colocando al intérprete en el ojo del huracán. Es en este contexto cuando sus famosas compañeras de reparto han decidido dar la cara, romper su silencio y expresar libremente su opinión, aunque esto no guste al público y aunque pueda tener consecuencias negativas con el regreso de su serie a HBO Max.

Las tres féminas que encabezan ‘Sexo en Nueva York’ tras la marcha de Kim Cattrall han querido desmarcarse de la polémica en la que ahora se encuentra su compañero de reparto. Tanto Sarah Jessica Parker, como Cynthia Nixon y Kristin Davis han mostrado su apoyo a las dos mujeres que han denunciado al actor por supuestos abusos sexuales en el pasado y le han dado fuerza en su batalla judicial. Nada les ha importado que Chris Noth sea compañero del set de rodaje o que juntos estén defendiendo de nuevo un trabajo en común. Ante este tipo de circunstancias han querido darle la espalda y demostrar que ante estos delitos hay tolerancia cero.

Así lo han hecho de manera conjunta a través de un comunicado de prensa que han hecho llegar a los medios y en el que se desmarcan de las actividades supuestamente pertrechadas por Chris Noth en el pasado: “Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, comienza a leerse en la nota con la que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis quieren dejar claro que no apoyan este tipo de actividades y que no defenderán a quienes han sido acusados, aunque exista la presunción de inocencia y él haya negado tajantemente los hechos que se le adjudican. “Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que deber ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”.

Fue el pasado 16 de diciembre cuando este escándalo colapsó las redacciones y las redes sociales. Chris Noth era señalado por dos mujeres que no se conocen entre sí de haberles acosado sexualmente, como así recogía en exclusiva ‘The Hollywood Reporter’. Ambas denunciaron por separado, pero narraron casi los mismos hechos. Una en Nueva York en 2004 y otra en Los Ángeles en 2015, pero no ha sido hasta ahora, con el resurgir de ‘Sexo en nueva York’, cuando han decidido dar un paso al frente y reconciliarse con su pasado afrontando lo que les sucedió.

La primera de ellas se esconde tras el anonimato bajo el nombre de Zoe y narra que era empleada del actor en una de sus empresas y asegura que coqueteaba con ella en la oficina, que un día le invitó a la piscina de su casa, fue con una amiga y allí sufrió la supuesta violación. Mientras, la segunda de las mujeres que ha denunciado al intérprete de ‘Sexo en Nueva York’ recuerda cómo le invitó a cenar en su apartamento y que allí él trató de traspasar la barrera pese a las constantes negativas de ella. Al final no sucedió el acto, pero sí la agresión.

La respuesta de Chris Noth a la polémica

Desde un primer momento, Chris Noth, de 67 años, ha negado tajantemente las acusaciones a través de un comunicado: “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años, o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres”.

Pese a lo claro que ha querido ser el actor, Chris Noth ya ha sufrido en sus propias carnes las primeras consecuencias de las acusaciones. La agencia A3 que se encargaba de su representación ya le ha eliminado de su lista de clientes y no volverá a trabajar con él, como así han informado oficialmente por una nota de prensa. Una decisión que llegó tras aparecer una tercera mujer acusando al actor, que asegura que trató de obligarla a mantener relaciones sexuales en 2010 tras conocerse en una discoteca de Nueva York en la que trabajaba como camarera. El actor volvió a tomar la palabra y asegura que esta tercera denuncia es “absolutamente falsa”.