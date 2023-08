Kanye West, pillado en una embarcación ¿manteniendo sexo con su novia?

Kanye West intentó no llamar la atención cubriendo su rostro con un enorme pañuelo color negro, pero consiguió todo lo contrario. En las imágenes filtradas en redes sociales se puede ver al cantante tras disfrutar de un paseo en barco en Venecia, momento en el que estaba con su pareja Bianca Censori. Es justo al bajarse de este particular taxi cuando saltan todas las alarmas, pues aparece el trasero del artista completamente descubierto. No pudo evitar convertirse en el centro de atención, de hecho, las cámaras le grabaron cuando se levantó, captando a la perfección cómo se había bajado el pantalón. Eso sí, ni él ni su novia estaban no estaban solos. Había un conductor y otra amiga, pero ambos parecían estar ajenos a todo o al menos eso dejaban ver.

El polémico vídeo de Kanye West

Kanye West was caught exposes his bare bottoms during an Italian boat ride with “wife” Bianca Censori. https://t.co/dUjd2se4BV pic.twitter.com/IoHjWq91ZJ — Page Six ( @PageSix) August 29, 2023

En las imágenes en cuestión se puede ver a Kanye West sentado en la parte alta de la embarcación, instante en el que él y su pareja podrían estar practicando relaciones sexuales. Así lo aseguran en medios internacionales, de hecho, estas imágenes han sido protagonistas en diarios como el 'Page Six' o el 'Daily Mail', donde tachan lo sucedido de "indecente". "En ellas se muestra al rapero estadounidense, sentado en la parte trasera del taxi mientras su novia coloca su cabeza en su regazo. Los críticos han asegurado que la exhibición constituye "indecencia pública", un delito que podría conllevar una multa de hasta 300 euros, según el Tribunal Constitucional italiano", aseguran. Sim embargo, no todo el mundo lo ve tan claro como ellos.

Aunque en el vídeo es mucho más complicado de ver, hay fotografías en las que sí podría ser más evidente. Imágenes en las que se puede ver a la perfección que Kanye West bajó su pantalón y que su novia se apoyó en sus piernas, quién sabe si practicando sexo oral. Si bien él no ha confirmado ni desmentido nada, lo cierto es que la polémica está más que servida. Estas fotos han dado la vuelta al mundo en cuestión de horas, de hecho, se puede ver claramente como el ex de Kim Kardashian evitó en todo momento ser reconocido. No quería que nadie supiera quién era, pero todo el mundo se dio cuenta de su presencia.

La relación de Bianca Censori y el cantante saltó a la luz poco después de que Kim Kardashian y él firmaran el divorcio. Una sólida relación que incluso se ha oficializado en una ceremonia simbólica que también les hizo copar titulares.