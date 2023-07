En la era digital no hay nada que no desate un huracán de especulaciones. Pero, en este caso, ha sido el propio Justin Bieber el que lo ha detonado. A la salida de su iglesia de confianza, el cantante y su mujer, Hailey Bieber, quien sufrió un derrame cerebral hace un año, eran 'pillados' en el momento exacto en el que él parece confirmar las buenas nuevas. "Sé que estás embarazada, pero...", le dice, sin prever que la frase había quedado registrada ante las cámaras. Por supuesto, los fans de la pareja no han cesado de apuntar en esta dirección. Los protagonistas no han confirmado ni descartado las informaciones, como si ha sucedido en otras ocasiones. ¡Juzga por ti mismo!

¿Justin Bieber y Hailey, a punto de ser papás?

La pareja se dio el 'sí, quiero', en 2019 tras una fastuosa boda en Nueva York rodeados de sus seres queridos. Desde entonces, la modelo de 27 años y el cantante de 29 años han dejado claro su intención de ser padres en el futuro. Sin embargo, los problemas de salud de ambos han retrasado cualquier intención de formalizar el deseo. Mientras él tuvo que cancelar su gira de conciertos el año pasado por un ictus, ella tenía que afrontar la recuperación lenta del derrame cerebral que padeció con apenas 25 años.