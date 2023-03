John Travolta se rompe al recordar a Olivia Newton-John en los Premios Oscar

La gala de los Premios Oscar ha vuelto a recordar a aquellos que ya no están. 'In memorian' ha servido para rendir homenaje a profesionales de la industria del cine, aunque esta vez ha sido de la mano de alguien muy especial. Hablamos de John Travolta, que ha lamentado profundamente la partida de algunos de ellos como es el caso de su querida amiga, Olivia Newton-John. La actriz, que falleció el pasado verano víctima de un cáncer a los 73 años, dejó un gran vacío en él, tanto que no ha podido contener las lágrimas en una gala marcada por la emoción. "Nos hicieron sonreír y se convirtieron en queridos amigos a quienes siempre permaneceremos irremediablemente unidos", ha comenzado diciendo en la 95 edición de los Premios de Hollywood.

Ambos trabajaron en la icónica película de 'Grease', film que les llevó al éxito absoluto y tras el que cosecharon una bonita amistad que perduró en el tiempo. Lo ha vuelto a demostrar con un discurso con el que se ha roto sin poder evitarlo. "En esta industria, tenemos el raro lujo de hacer lo que queremos para ganarnos la vida" y a veces lo hacemos con personas a las que amamos (...) Dado que esta noche es una noche para celebrar nuestros logros del año pasado, es lógico que celebremos a los que hemos perdido", ha dicho. Instantes después daba paso a la magistral actuación de Lenny Kravitz, que ha cantado 'Calling All Angels'. Durante la misma se han proyectado imágenes de grandes artistas como Raquel Welch, Kirstie Alley, Ray Liotta, James Caan, Olivia Newton-John o Walter Mirisch, entre otros.

La amistad de John Travolta y Olivia Newton-John

Ambos interpretaron a 'Sandy Olsson' y 'Danny Zuko' en una película que dio la vuelta al mundo. No solo sirvió para hacerles crecer profesionalmente, sino también para forjar una amistad que duró más de cuatro décadas. Un vínculo inquebrantable que John Travolta todavía recuerda y que provocó que años antes del fallecimiento de la actriz se enfundaran en el inolvidable vestuario de 'Grease'. "Primera vez en estos trajes desde que hicimos la película", escribió Olivia, imagen que, por cierto, revolucionó las redes sociales y que sirvió para darse cuenta de que la complicidad que tenían seguía estando presente. "He estado a su lado durante el nacimiento de su hija, su divorcio, cuando perdió a su hermana. Y ella lo mismo, durante mi matrimonio, mis hijos. Un montón de recuerdos compartidos", comentó John. Entonces, jamás imaginó que sus caminos se separarían tan pronto.