La actriz ha lanzado una profunda reflexión y ha pedido responsabilidad a sus seguidores de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos.

El pasado 4 de julios, Kanye West sorprendía al mundo y hacía pública su carrera a la próxima presidencia de Estados Unidos. Una decisión que no estuvo exenta de polémica y que incentivo la crisis en su matrimonio con Kim Kardashian. En vísperas a que se celebren las elecciones el 3 de noviembre, son muchos los vosotros conocidos que están haciendo campaña para que vayan a votar con conciencia para garantizar así un futuro mejor para el país. Entre ellos, se encuentra Jennifer Aniston, quien no ha dudado en lanzar una profunda reflexión para animar a no votar al rapero.

En chandal, con gafas de sol y sin quitarse la mascarilla, la actriz de ‘Frieds’ ha ejercido su derecho al voto y ha depositado su papeleta en un buzón. Tras esto, Aniston ha reflexionado en sus redes sociales sobre la importancia de ir a votar y hacerlo con de forma consciente. «He votado por Biden porque ahora mismo este país está más dividido que nunca. En este momento, algunos hombres que están en el poder están decidiendo lo que las mujeres pueden y no pueden hacer con sus propios cuerpos. El presidente actual ha decidido que el racismo no es un problema, ha ignorado de forma pública y de forma reiterada a la ciencia, algo que ha provocado la muerte de demasiadas personas», ha comenzado a escribir la que fuera pareja de Brad Pitt.

Tras esto, Jennifer Aniston ha instado a sus seguidores a que reflexionen y a que consideren quiénes se verán afectados si el sistema estadounidense sigue actuando como lo hace en estos días. «Todo esto no trata sobre un candidato o un solo tema, estamos hablando del futuro el país y del mundo. Hay que votar por la igualdad de derechos humanos, el amor y la decencia», asevera.

De la misma forma, la actriz insiste en que hay que votar con consciencia y apela a la responsabilidad de sus seguidores: «No es gracioso votar por Kanye. No sé de qué otra manera puedo decirlo«.

Kanye West y su carrera a la presidencia de Estados Unidos

Hace unas semanas, Kourtney Kardashian recibió una lluvia de críticas después de mostrar su apoyo al marido de su hermana. A través de sus historias de Instagram, Kourtney Kardashian ha compartido una imagen en la que aparece preparada para ir a votar con una gorra en la que se aprecia «Vota a Kanye». Con este simple gesto, dejaba así claro que el rapero tiene su total apoyo en su carrera a la presidencia americana. No obstante, no recibió el feedback que esperaba y muchas personas no dudaron en lanzarse a las redes sociales para criticar su actitud. «Esta familia necesita parar», «Te voy a dejar de seguir solo por apoyarle», «¿De verdad quieres que tus hijos crezcan en un mundo liderado por Kanye?«, se podía leer.

A lo largo de estos meses, el sueño de Kanye West por suceder a Donald Trump ha estado en el ojo del huracán. Y más aún a raíz de su polémico primer mitin en el que confesó que le pidió a su mujer, Kim Kardashian, que abortara cuando se enteraron de su primer embarazo. En su discurso político, «Casi maté a mi hija», gritaba entre sollozos. Además de esta fuerte declaración, el cantante dejó claro que estaba a favor de las armas puesto que «disparar pistolas es divertido».

Después de sus incendiarias declaraciones, Kanye West utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de acusaciones a su mujer y a su suegra y aseguraba que ambas tenían un plan para secuestrarle e internarla en un hospital psiquiátrico. Aunque lo más fuerte llegó minutos después cuando confirmó los rumores sobre una mala racha dentro del matrimonio. «He intentado divorciarme desde que Kim se reunión con Meek Mill para hablar de reformas judiciales«, aseguraba. La polémica provocó que se abriera una brecha en el matrimonio, algo que han intentado solucionar en los últimos meses.