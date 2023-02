Turquía está sufriendo una de las peores catástrofes de su historia tras el terremoto sufrido en el país el lunes 6 de febrero y que han dejado miles de muertos y afectados. Son muchos los rostros conocidos del país que han querido mostrar su solidaridad a través de las redes sociales y prestar sus perfiles en las mismas para mostrar toda la solidaridad posible. Resuenan mensajes de aliento como el de Hilal Altinbilek, protagonista de 'Tierra amarga', que pide ayuda a todo aquel que la pueda brindar desde cualquier parte del mundo.

Sus compañeros de serie, Murat Ünal y Ugur Günes, han querido también sumarse a este sentimiento de dolor que tienen todos en Turquía reconociendo que la situación les supera: "Es muy difícil no volverse loco". La ayuda internacional es esencial para este tipo de tragedias y es una de las peticiones que más se repite. Por ello, dos de sus estrellas más reconocidos y con más influencia, Kerem Bürsin y Hande Erçel, pareja protagonista de 'Love is in the air', están utilizando sus perfiles en redes sociales para ello: "Nuestro dolor es tan grande! ¡Seamos uno! Nuestras oraciones son una, nuestro dolor es uno, nuestro amor es uno!.

Además de mostrar todo su apoyo y solidaridad a través de diferentes mensajes, están utilizando su influencia en el universo virtual para compartir informaciones esenciales. Por ello, durante estos días es normal que sus historias destacadas estén llenas de todo tipo de contactos de ayuda e informaciones esenciales que puedan servir a aquel que no sepa dónde debe de acudir si siente que así lo necesita.

El apoyo internacional, indispensable para Turquía

En estos momentos de tanto dolor, toda ayuda es poca. Las redes sociales conectan comunidades y son un punto de encuentro para peticiones de búsqueda y ayuda. A todos los rostros mencionados anteriormente, se han sumado muchos otros como Bruga Gülsoy, protagonista de 'Mi hija' utilizando su impacto en redes sociales para transmitir toda la información que se considere de vital importancia.

En todos los mensajes se recuerda que son diversas organizaciones no gubernamentales y la AFAD, la oficina de Gestión de Desastres y Emergencias turca, los que está realizando los rescates y centralizando la recogida de ayuda y donativos. En pleno proceso de duelo en el que está sumido el país, con siete días de luto oficial decretado, es ahora momento de evitar un impacto mucho peor. Son cada vez mayores las cifras de desplazados a consecuencias del terremoto, que han tenido que refugiarse donde han podido, y abandonar la ciudad que ha registrado más de 6000 edificios derrumbados.