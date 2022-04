Hailey Baldwin con tan solo 25 años sufrió un ictus que mantuvo en vilo a toda su familia, no solo por las posibles consecuencias, sino también por que poco después llegó una operación cardíaca. Quizás sea debido a su edad que la esposa de Justin Bieber se está recuperando muy bien y casi como dirían algunos «en tiempo récord». «Me estoy recuperando muy bien y muy rápido», ha dicho la modelo. Los estudios médicos fueron los que revelaron que el accidente cerebrovascular procedía de un orificio que tenía en el corazón: un agujero oval permeable, siendo por ahí por donde salió el coágulo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Este agujero que, según Hailey Baldwin, se suele cerrar tras el nacimiento, en su caso no lo hizo y esto fue lo que lo provocó. «Descubrieron que tenía un grado cinco, que es el grado más alto que puedes tener. El mío era bastante grande. Lo que sucede normalmente es que el corazón filtra el coágulo de sangre a los pulmones y los pulmones lo absorben porque son muy grandes y pueden manejarlo». No obstante, en su caso el coágulo «se escapó por el agujero de mi corazón», ‘viajando’ hasta su cerebro hasta provocar un miniuctus.

La influencer está muy agradecida de que los médicos hayan encontrado el problema y hayan llevado un tratamiento en el que usan una especie de «botón» para cerrar ese orificio. Aunque ahora habla de todo ello con suma tranquilidad, lo cierto es que para Hailey fue «aterrador»: «Estoy muy aliviada por poder superar esta situación que para mí fue aterradora y poder vivir mi vida». La pesadilla comenzó para ella el pasado 10 de marzo cuando mientras desayunaba con el artista empezó a sentir sensación de hormigueo en varias partes de su cuerpo: en sus dedos y en sus hombros hasta paralizarse el lado derecho de la cara. «El lado derecho de mi cara empezó a caerse. No me salía ni una frase. No era capaz de decir nada», ha dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Llamaron a una ambulancia y, aunque este ictus no volvió a repetirse, Hailey estaba todavía asustada: «Se siente como si te hubieran dado una paliza, pero mi cuerpo fue capaz de resolverlo bastante rápido y luego no tuve más problemas durante todo el resto del día y el resto del tiempo que pasé en el hospital»

Siguiendo la misma línea quien también se confesó sobre este episodio tan traumático para ellos es Justin Bieber, que siempre destacó de Hailey Baldwin que fuera una persona valiente y capaz de superar cualquier obstáculo o escollo en su vida. «La mayoría de ustedes probablemente conocen o han visto las noticias sobre mi esposa… pero ella está bien, es buena, es fuerte», dijo durante un concierto en Denver. «Ha sido aterrador (…) Sé con certeza que Dios la tiene en sus manos, y eso es algo bueno», añadió.