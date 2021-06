Me gusta cambiar mi estilo, con color y accesorios. Sin embargo, no me gusta pensar demasiado en las combinaciones, porque me gusta que sea un estilo natural, no pensado. Dejo que fluya e intento sentirme siempre la mejor versión de mi misma. A veces es con jeans y zapatillas o a veces es con un vestido y tacones, pero hago lo que me hace sentir bien.